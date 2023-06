Ukraina pole Slava Ukrainiga seoses kellelegi kahtlustust esitanud

"Ühelegi isikule ei ole nimetatud kriminaalmenetluses kahtlustust esitatud," teatas Ukraina peaprokurör Andrii Kostin riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Mart Helme kirjale vastates.

Ukraina peaprokurör seletab oma kirjas, et kohtueelse uurimise raames püütakse välja selgitada, kas Slava Ukrainilt humanitaarabi ja annetatud raha saanud heategevusorganisatsioon All for Victory ja eraettevõte IC Construction kasutasid neid vahendeid asjade ja teenuste ostmiseks põhjendamatult kõrgete hindadega koostöös Ukraina tolli seni kindlaks tegemata ametnike abil, mis on võinud põhjustada annetuste väärkasutamist. Samas mainib ta, et tekitatud kahju suurust alles tehakse kindlaks.

Ukraina peaprokuröri vastuses selgitatakse ka, et kohtueelne uurimine algas 24. märtsil ning see toimub kriminaalkoodeksi paragrahvide alusel, mis käsitlevad omastamist võimu kuritarvitamise teel ning humanitaarabi ja annetuste seadusevastast kasutamist kasumi teenimiseks.

Kostin kinnitab ka, et Ukraina peaprokuratuur toetab infovahetust Eesti asjakohaste ametiasutustega. Samas rõhutab peaprokurör, et täiendavat infot praegu uurimise kohta anda ei saa.

Ukraina peaprokuröri kiri on vastuseks Helme 12. mail saadetud pöördumisele, milles riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees soovis infot Slava Ukrainiga seotud uurimise kohta.