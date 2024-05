Ukraina abikampaania korraldaja pole aasta jooksul tõendanud annetuste kohalejõudmist

"Täname, et kirjutasite ja seda teemat meelde tuletasite. See on meil tõesti kahe silma vahele jäänud. Kiirabi on juba ostetud! Sel nädalal kogume kokku kõik, mis meile toona Ukrainast kiirabi üle andmisel saadeti ja fotod meie toiduabi jagamisest Eestis. Hiljemalt esmaspäevaks saadan teile kõik," kirjutas Šidlovski ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee kolmapäeval, 29. mail vastuseks palvele anda teada, kas annetuste eest ostetud kiirabiauto on Ukraina armeele üle antud ja kas oleks võimalik toidujagamisüritustelt fotosid saada.

Eelmise aasta mais Tallinna lauluväljakul korraldatud kuuetunnise heategevusürituse raames ja ühisele palvele pühendatud veebilehe kaudu koguti korraldaja sõnul 6500 eurot. Kontserdi korraldaja, MTÜ "Jumalaotsijate Liikumine" asutaja Šidlovski ütles mullu mais rus.err-ile, et kontserdil kogutud raha kantakse üle Ukraina kirikutevahelisele nõukogule ja aktsioonis registreeritud osalejatele korraldatakse "Jumalaotsijate" ja kohalike koguduste kulul kirikutes toidujagamine.

Kuus kuud hiljem ütles Šidlovski, et kogutud annetuste eest otsustati osta kiirabiauto.

"Ukraina kirikutevaheline nõukogu otsustas meie annetuste eest osta kiirabiauto, mis maksab rohkem, kui me annetasime, seega otsime hetkel võimalusi, et saaksime lisada paar tuhat eurot. Samaaegselt toimub kiirabiauto ostu vormistamine Leedus. Kui auto Ukrainasse toimetatakse, siis antakse see üle Ukraina sõjaväele, et osutada meditsiinilist abi haavatud sõjaväelastele ja tsiviilisikutele. Pärast auto kättesaamist saadetakse meile fotod ja videod tõendi ja tänulikkuse väljendusena. Samaaegselt kiirabiauto üleandmise fotodega saadame teile fotod Ukrainast pärit pagulastele toiduabi jagamisest. Alates mais toimunud kontserdist on abi saanud üle 300 ukrainlase," ütles Šidlovski detsembri alguses vastuseks rus.err-i palvele anda aru maikuu kampaania tulemustest.

Rus.err võttis mullu detsembris anonüümselt ühendust ka potentsiaalse toiduabi saaja nimel Jõhvi metodisti kirikuga, mis oli maikuise aktsiooni deklareeritud partnerite hulgas, küsides, kas toiduabi jagamine on juba korraldatud. Kiriku esindaja vastas, et abi pole jagatud, mis läheb vastuollu Šidlovski väidetega, et toiduabi sai 300 ukrainlast. Rus.ERR ei välista siiski, et Jõhvi metodisti kirik jäi mingil põhjusel abijagamisest kõrvale.

Kõiki varem Ukraina kirikutevahelise nõukogu esitatud väiteid ei olnud rus.err-il võimalik kontrollida. Organisatsioonil pole internetis kodulehte, on ainult 10 000 jälgijaga Facebooki konto, see tähendab, et väidetavalt tuhandete sellesse organisatsiooni kuuluvate kirikute kontaktid puuduvad.

Samuti ei õnnestunud rus.err-il detsembris leida sotsiaalvõrgustikest uudiseid, mis kinnitaksid annetuste üleandmist või toiduabi jagamist üheltki aktsiooni korraldaja ja tema partneritega seotud leheküljelt Rus.err pole ka siiani saanud juba mitu kuud tagasi lubatud fotosid abi üleandmisest.

"Jumalaotsijate liikumine" positsioneerib end venekeelse maailma suurima kristliku palveliikumisena. Äriregistri andmetel registreeriti MTÜ Kristlik Misjon Jumala Otsijate Liikumine Eestis 2016. aastal. Juhatuse liikmed on Andres Toome (alates 18.10.2019), samuti Olga ja Sergei Šidlovski (alates 8.07.2019). Organisatsiooni juriidiline aadress on Aseri külas.

Organisatsiooni majandusaasta aruande järgi suurenes 2022. aastal järsult organisatsioonile laekunud annetuste ja saadud toetuste maht – see oli 464 956 eurot võrreldes 2021. aasta 18 664 euroga. Jagatud annetuste ja toetuste maht ulatus 2022. aastal 18 452 euroni. Samuti kajastas organisatsioon 2022. aastal mitmesuguseid tegevuskulusid 114 137 euro ja tööjõukulusid 42 350 euro ulatuses. Organisatsioonis töötas viis inimest, samas kui 2021 aastal oli seal palgal üks inimene. Organisatsioon ei ole veel 2023. majandusaasta aruannet esitanud.