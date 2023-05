Saksamaa jätkab vastuolulise Hamburgi sadama terminali müügiga

Saksa valitsus kiitis kolmapäeval heaks vastuolulise Hamburgi sadama terminali müügi Hiina logistikaettevõttele Cosco. Cosco võib Saksa valitsuse otsuse kohaselt omandada terminalist maksimaalselt 24,99 protsenti. Hiina on Saksamaa suurim kaubanduspartner.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz surus eelmise aasta oktoobris läbi tehingu, mis võimaldaks Hiina logistikaettevõttel Cosco omandada Hamburgi Tollerorti terminalist 24,99 protsenti. Terminali müügi lubamisele olid tollal vastu mitmed Saksa valitsuskabineti ministrid. Kuigi Saksa julgeolekuasutused kuulutasid sadama riigi jaoks kriitiliseks taristuks, siis otsustas Saksa valitsus kolmapäeval müügitehinguga jätkata.

Saksa valitsuse esindaja Steffen Hebestreit kinnitas kolmapäeval, et valitsus püsib oma oktoobrikuise otsuse juures muudatusi tegemata. Hebestreit ei selgitanud tehtud otsuse tagamaid, vahendas Politico. Valitsuskoalitsioonist olid müügi osas varem kriitilised Saksa rohelised ning majandusliberaalne FDP, kelle hinnangul tulnuks tehing ümber hinnata ning võib-olla vähendada Coscole müüdava mahtu.

Praegune Saksa kantsler Olaf Scholz on varem olnud Hamburgi linnapea. Kuue nädala kaugusel, 20. juunil peaksid Berliinis kohtuma Saksa ja Hiina ametiisikud. Hamburgi sadama terminali müügi osas puhul on selle kriitikud juhtinud tähelepanu, et Hiina tahab üle Euroopa saada taristut enda kontrolli alla.

Hamburgi sadama logistikaettevõte HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) samas tervitas Saksa valitsuse otsust ning nimetas sadama terminali müügi arutelusid konstruktiivseteks. HHLA sõnul saavad nad nüüd kontsentreerida Hiina kaubavood Hamburgi sadamasse. Samuti rõhutas HHLA, et Hiina on praegu Saksamaa suurim kaubanduspartner ning 30 protsenti Hamburgi sadama käideldavast kaubast on tulnud Hiinast.

Saksa Süddeutsche Zeitung juhtis tähelepanu, et Cosco tahtis algselt terminali opereerivast ettevõttest osta 35 protsenti ning 25 protsendi ülempiir oli eelmise sügise kompromiss ning Cosco ei tohi enda osalust Hamburgi sadama terminalis üle 24,99 protsendi kasvatada.