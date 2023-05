Utilitas alustas tuulikute vedu Saarde tuuleparki

Saarde tuuleparki püstitatakse üheksa tuulikut. Nüüd saabub parki iga päev tohutu suuri tuuliku komponente, täpsemalt öeldes toimub suuremõõtmeliste veoste transport öösiti. Kui miski, millest hiljem tuulik kokku pannakse, on näiteks ligi 75 meetrit pikk, siis koos veokiga on pikkus ligi 100 meetrit.

"Esimese tuuliku komponendid on kõik Saardesse juba saabunud. Alustasime komponentide veoga selle nädala alguses," rääkis Utilitas Windi tehnikajuht Andrus Zavadskis.

"Toimus see siis niimoodi, et labad ja gondel tulid läbi Viljandi, tornijupid läbi Lihula ja Pärnumaa. Tuulikute püstitus hakkab siin samas platsil 24. maist. /.../ Siin tuuakse kõik komponendid platsi peale kohale ja siis tuleb kraana kohale ja järjest hakkab ülesse tõstma neid," ütles Zavadskis.

Tuulepargi ehitusega tehti algust mullu augustis, kõigepealt ehitati teed, need valmisid aasta lõpus. Vundamentide ehitamisega alustati septembris, valmis said need jaanuari lõpus.

Vahepeal, kui komponentide transporti oodati, tehti objektil muid töid.

"Paralleelselt on meil siin käinud elektritööd, alajaamade ehitus, see saab valmis selle aasta juuni lõpuks," ütles Zavadskis.

Zavadskise sõnul on tööd graafikus ning esimene vool peaks võrku antama juuli alguses.

Tuulepargi planeeritav aastane toodang on 135 GWh, see katab rohkem kui 40 000 majapidamise aastase elektritarbimise vajaduse.