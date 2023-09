Saarde vallas valmis üheksa tuulikuga tuulepark

Pärnumaal Saarde vallas avati reedel üheksa tuulegeneraatoriga tuulepark, mille nurgakivi pandi alles mullu novembris. Kuna kõrgel on rohkem tuult, on ka tuulikute kõrgus 230 meetrit.

Kui reedel enne keskpäeva valitses Saardes täielik tuulevaikus, siis pärast Kilingi-Nõmme gümnaasiumi koori laulu oli tuul kohal.

Tuulepargi koguvõimsus on 39 MW, planeeritav aastane toodang 135 GWh, mis katab rohkem kui 40 000 majapidamise aastase elektrivajaduse. Seega on kaetud kogu Pärnumaa ja enamgi.

230-meetrise tipukõrgusega tuulegeneraatorid suudavad toota pea kaks korda rohkem energiat kui näiteks kümne aasta eest paigaldatud madalamad tuulikud.

"Me oleme kümne kuu jooksul nurgakivi panekust saanud kõik paigaldustööd lõpetatud. Natuke on veel teste teha. Iga päev siin keegi ei tööta. Küll on vaja jätkuvalt ka hooldust nendele pakkuda. Eemalt monitooritakse elektritoodangut, vaadatakse, kui peaks mingid tõrked tekkima, et need kiiresti ära likvideerida," selgitas Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Tuulepargi rajamise ideest selle valmimiseni kulus väga palju aega.

"See on tõsi, et kui me nüüd kuulame neid Utilitase inimesid, siis idee oli aastast 2009 – me räägime 14 aastast. Ja see lõppfaas kestis alla aasta ehk nende tuulikute ülespanek. Nii et võlusõna on tõesti menetlemine, mis võtab meie riigis väga palju aega. Meil on õppida teistelt riikidelt küll. Olgu see kas või Taani, kes juba 1970. aastatel läks tuuleparkidele üle," rääkis president Alar Karis.

Karis ütles, et keskkonnasõbralikkus väljendub mitmekesisuses, et me ei loodaks üksnes tuuleparkidele, vaid oleks ka teisi rohelise energia allikaid.

Priit Koit tõdes, et ega tuuleparkide planeerimisperiood väga palju lühenenud ole.

"Jah, ma arvan, et üldine arusaam, et uut ja puhast energiat on vaja, on kindlasti rohkem juurdunud. Aga tihti on probleem detailides, nii et tööd ja selgitamistööd on väga palju," ütles Koit.