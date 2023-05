Baieri tahab Neuschwansteini kandmist UNESCO pärandinimekirja

Ajaleht The Times kirjutab, et Baieri liidumaa tahab Neuschwansteini lossi kandmist UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Baieri on juba aastakümneid näinud vaeva, et 19. sajandil ehitatud loss jõuaks UNESCO maailmapärandi nimekirja. Neuschwansteini loss on Saksamaa üks suurimaid turismiobjekte, mille lasi ehitada Baieri kuningas Ludwig II, vahendas The Times.

Kuninglike paleede osakond väidab, et Ludwig on üks vähestest 19. sajandi monarhidest, kes on endiselt ülemaailmselt populaarne. Tema juhtimisel loodi ainulaadseid kunstiteoseid, mis ühendasid käsitöö ja tol ajal kaasaegse tehnoloogia.

Baieri liidumaa kavatseb järgmisel aastal esitada taotluse, et Neuschwansteini loss jõuaks UNESCO maailmapärandi nimekirja. Protsessi raames tuleb läbi viia kohalik referendum. Rahvahääletus toimub 18. juunil.

Mõned kohalikud elanikud muretsevad, et uus staatus tooks kaasa veelgi suurema turistide sissevoolu, lossi külastab juba umbes 1,4 miljonit inimest aastas. Schwangau linnapea Stefan Rinke ütles siiski, et toetab kampaaniat.

"Varem on turistide arvu suurenemist näha olnud nende nimistusse kuuluvate objektide puhul, mis varem nii tuntud ei olnud. Meil seda mõju tunda poleks," ütles Rinke.

Kuningas Ludwig suri 1886. aastal ja ta jõudis Neuschwansteini lossis elada ainult 172 päeva. Ta oli ehitamisega tihedalt seotud, tema käsul varustati loss keskkütte, terasest aknaraamide ja erinevate kunstiteostega. Ludwig oli ka kuulsa helilooja Richard Wagneri patroon.