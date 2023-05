Narva vaidleb, mida teha Putinit sõjakurjategijaks nimetava plakatiga

Venemaa presidenti Vladimir Putinit sõjakurjategijaks nimetava plakati riputas linnuse müürile Narva muuseum vastuseks Jaanilinnas toimunud võidupüha kontserdile. Kontsert on ammu läbi, kuid plakat jäigi seinale ning nüüd vaieldakse linnas, mida plakatiga teha.

Narva jõepromenaadil meenutavad 9. mai sündmusi linnuse seinal rippuv Putinit plakat ja Vene poole peal suure kontsertlava jupid. Kui venelased saavad lava koristamisega varsti ühele poole, siis Putini portree ripub edasi.

"Mida kiiremini maha võtame, seda parem. Arvan, et nii suure riigi presidenti peaks suurema lugupidamisega suhtuma. See on lugupidamatu, inetu ja ebakultuurne," ütles kohalik elanik Irina.

"Las ripub nii kaua kui võimalik. Peame naabritele näitama, et Eesti pole mitte Vene riigi vaid konkreetselt Putini isiku ja tema režiimi vastu," sõnas Narva elanik Ilja.

Linnavalitsuse arvates võiks vastakaid tundeid tekitava plakati juba maha võtta.

"Oma ülesande ta täitis minu meelest sellel hetkel, kui Vene piirivalve pöördus meie politsei- ja piirivalveameti poole, et Eesti pool selle plakati eemaldaks. Järelikult väikesel Eestil õnnestus panna konts tugevasti kõri peale, et selline reaktsioon tuli. Eks iga plakat paari päevaga läheb vanemaks ja koledamaks ja eks ühel hetkel tuleb see plakat maha võtta. Ta lõhestab Narvas inimesi," sõnas Narva linnapea Katri Raik.

Enne 9. maid tehti Narvas tänavakunstiaktsioone, mis kohe provokatsioonideks kuulutati ja hävitati. Putini pildiga on lood teised.

"Vovan Kaštan, kui ta tegi oma performance'it, peeti politsei poolt kinni. Siin aga, antud juhul, ei pidanud politsei kedagi kinni. Mille poolest erinevad Vovan Kaštani art-performance'id antud plakatist? Selles on küsimus," rääkis Narva linnavolinik Sergei Gorlatš.

Narva muuseumi teatel ripub vaidlusi tekitav plakat linnuse seinal vähemalt tuleva nädala alguseni.