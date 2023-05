Ka Läti saadab Kaliningradi nime ajaloo prügikasti

Läti riiklik keelekeskus on Läti justiitsministeeriumile alluv riigiasutus, mis tegeleb keelepoliitikaga seotud teemadega. Keskus soovitas nüüd Kaliningradi nimetamisel eeskuju võtta naaberriikidest, vahendas LSM.

Poola otsustas hiljuti, et Kaliningradi linn peaks edaspidi olema Królewiec. Kaliningradi oblastile anti samal kaalutlusel nimekuju soovituseks Królewiecka. Leedu kaalub samas ajaloolise nime Karaliaučiaus kasutuselevõtmist.

Kaliningradi oblasti pealinn Kaliningrad on ainus Läänemere sadam Venemaal, mis on talvel jäävaba. Kaliningradi oblastil on maapiir Leedu ja Poolaga.

Pärast teist maailmasõda jäi Preisimaa kirdeosa koos Kaliningradiga NSVL-i valdusesse. Kaliningrad sai nime NSVL-i tippkommunisti Mihhail Kalinini järgi.