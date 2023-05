Olkiluoto kolmas reaktor vähendas madala elektrihinna tõttu tootmist

TVO esindaja Johanna Aho sõnul oli tootmise vähendamise põhjuseks madal elektrihind. "Elektritootmine peab ka tuumajaamades olema kasumlik ja kui hind on väga madal, võib ka siin tulla ette olukordi, kus tootmine on piiratud," ütles Aho.

Soomes oli kolmapäeval elektri kõrgeim hind 0,3 senti kilovatt-tunni kohta. Vahepeal oli hind ka negatiivne. Olkiluoto tuumajaama tootmisvõimsust vähendati umbes kolmandiku võrra. Juba kolmanda reaktori planeerimisel kavandati suuremat tootmise paindlikkust kui vanemates jaamades, vahendas Yle.

Soome energiatööstuse liidu Energiateollisuus eksperdi Janne Kauppi sõnul on riigis madala elektrihinna tõttu tuumajaamas tootmise kärpimine väga haruldane. "Viimastel aastatel pole tekkinud palju olukordi, kus tuumajaamade võimsust oleks madala hinna tõttu reguleeritud. Kui hind läheb negatiivseks, siis teevad seda põhimõtteliselt kõik, kes suudavad tootmist reguleerida," ütles Kauppi.

Olkiluoto kolmanda reaktori võimsus on 1600 megavatti. Seda on umbes sama palju, kui annavad jaama kaks ülejäänud reaktorit kokku. Sel aastal on Soomes turule tulnud veel 500 megavatti uut tuuleenergiat.