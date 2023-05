Turu-uuringud: Keskerakond möödus Eesti 200-st

Turu-uuringute küsitluse järgi on endiselt populaarseim partei Reformierakond 23 protsendiga, kuid nende edu EKRE ees on kahanenud. EKRE-t toetas maikuus 20 protsenti. Kuu varem oli Reformierakonna toetus 24 ja EKRE-l 19 protsenti.

Suurem muutus on toimunud kohtadel kolm ja neli. Kui aprillis edestas Eesti 200 kindlalt Keskerakonda (toetused vastavalt 17 ja 13 protsenti), on viimase kuuga kohad vahetunud. Keskerakonda toetas mais 16 ja Eesti 200 14 protsenti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli mais 10 ja Isamaal kaheksa protsenti. Sama suured olid toetused ka aprillis.

Parempoolseid toetas mais kolm protsenti (aprillis neli), Rohelisi kolm protsenti (aprillis üks) ja Ühendatud Vasakparteid üks protsent (sama aprillis).

Turu-uuringute küsitlus toimus 4.–15. mail. Üle-eestiliselt küsitleti 879 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50 protsenti koguti telefoni- ja 50 protsenti veebiküsitlusega.