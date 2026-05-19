Turu-uuringud: Keskerakonna toetus läks Isamaast kindlalt mööda

Turu-uuringute AS-i värske küsitluse järgi kerkis Keskerakonna toetus maikuus 25 protsendile, mis viis nad kindlalt mööda teisele kohale langenud Isamaast, mida toetas 20 protsenti.

Kuu varem aprillis oli Isamaa toetus 24 ja Keskerakonnal 23 protsenti.

Kolmandal-neljandal kohal on võrdselt 14 protsendi suuruse toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE. Aprillis oli SDE toetus olnud 14 ja EKRE-l 11 protsenti.

Viiendal-kuuendal kohal on võrdselt 11 protsendi suuruse toetusega Reformierakond ja Parempoolsed. Kuu varem toetas peaministriparteid 14 protsenti ja Parempoolseid kaheksa protsenti.

Reformierakonna toetus on vaid korra olnud Turu-uuringute küsitluses madalam, kui langes eelmise aasta augustis 10 protsendile.

Parempoolsete 11 protsenti tähistab aga erakonna aegade parimat tulemust Turu-uuringute küsitlustes. Varem oli olnud tipp 10 protsenti.

Samuti valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus püsis kahel protsendil ehk selgelt alla valimiskünnise.