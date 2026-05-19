X!

Turu-uuringud: Keskerakonna toetus läks Isamaast kindlalt mööda

Eesti
Isamaa juht Urmas Reinsalu ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.
Isamaa juht Urmas Reinsalu ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Turu-uuringute AS-i värske küsitluse järgi kerkis Keskerakonna toetus maikuus 25 protsendile, mis viis nad kindlalt mööda teisele kohale langenud Isamaast, mida toetas 20 protsenti.

Kuu varem aprillis oli Isamaa toetus 24 ja Keskerakonnal 23 protsenti.

Kolmandal-neljandal kohal on võrdselt 14 protsendi suuruse toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE. Aprillis oli SDE toetus olnud 14 ja EKRE-l 11 protsenti.

Viiendal-kuuendal kohal on võrdselt 11 protsendi suuruse toetusega Reformierakond ja Parempoolsed. Kuu varem toetas peaministriparteid 14 protsenti ja Parempoolseid kaheksa protsenti.

Reformierakonna toetus on vaid korra olnud Turu-uuringute küsitluses madalam, kui langes eelmise aasta augustis 10 protsendile.

Parempoolsete 11 protsenti tähistab aga erakonna aegade parimat tulemust Turu-uuringute küsitlustes. Varem oli olnud tipp 10 protsenti.

Samuti valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus püsis kahel protsendil ehk selgelt alla valimiskünnise.

Allikas: Turu-uuringute AS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:02

Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

10:00

Narva hotellid võõrustavad üha rohkem Põhjamaade turiste

10:00

USA president Donald Trump lükkab edasi sõjalise rünnaku Iraani vastu

10:00

EMO-d täidavad järjest rohkem esmase tervishoiu rolli

09:55

KUULA OTSE | Kas Talihärmi eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

09:39

FT: Xi ütles Trumpile, et Putin võib Ukrainasse tungimist kahetseda

09:33

Galerii: Viru keskuse aatriumi installatsioon tutvustab Eesti novelli maailma

09:28

Antarktika raud tunnistab, et Maa on läbimas tähtedevahelist pilve

09:26

Andrei Kante: eestikeelsele õppele üleminekuks loosungitest ei piisa

09:20

Raadiouudised (19.05.2026 09:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.05

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

18.05

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

18.05

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

18.05

Harrys Puusepp lahkub kaitsepolitseist

18.05

Eestisse jõudnud kange narkootikum on nõudnud juba mitu inimelu

07:59

Ukraina eriüksus tõrjus Vene väed Zaporižžjast kaugemale Uuendatud

18.05

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

18.05

Zelenski: Ukraina luure andmetel Venemaa raskused üha kasvavad

18.05

Võru linnavalitsus langes Uuendatud

18.05

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

ilmateade

loe: sport

09:55

KUULA OTSE | Kas Talihärmi eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

09:13

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

08:36

Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

08:05

Sheini koduklubi Fredrikstad vallandas võidumängu järel peatreeneri

loe: kultuur

10:02

Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

09:33

Galerii: Viru keskuse aatriumi installatsioon tutvustab Eesti novelli maailma

09:17

Guy Ritchie "Hall ala" kogus avanädalavahetusel 1796 vaatajat

08:54

Rakvere teatri lavale jõuab Tammsaarel põhinev "Karin ja Indrek"

loe: eeter

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

18.05

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

18.05

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

18.05

Andreas Poom: minu laulud on nagu päeviku sissekanded

Raadiouudised

18.05

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

18.05

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

18.05

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

18.05

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

18.05

Võrus vahetub võim

18.05

Raadiouudised (18.05.2026 12:00:00)

18.05

Cambridge keeleeksam muutub järgmise aasta suvest tasuliseks

18.05

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

18.05

Raadiouudised (18.05.2026 09:00:00)

17.05

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo