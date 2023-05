Madison: paljud valijad võivad Reformierakonna asemel EKRE-t toetama hakata

Kantar Emori uuring näitab, et nii Reformierakonna kui ka EKRE toetus on praegu 23 protsenti. Kolmandal kohal on Keskerakond, kelle toetus on pärast valimisi kerges tõusus. Kõige suurema languse tegi võrreldes aprilliga läbi Eesti 200, kelle toetus langes 17 protsendilt 13 protsendile. Koalitsioooni kuuluvate sotsiaaldemokraatide toetus on ka languses – kui aprillis oli neil toetajaid 12, siis mais kümme protsenti. Võrreldes aprilliga on aga veidi tõusnud opositsiooni kuuluva Isamaa toetus.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Reformierakonna toetuse langus algas aprillis koos koalitsioonileppe avalikustamisega, kus sisaldusid maksutõusud. Voogi sõnul jäi Reformierakonda toetama nende püsivad valijad.

Eesti 200 toetuse vähenemise põhjuseks nimetab erakonna parlamendifraktsiooni esimees Marek Reinaas samuti koalitsiooni kavandatud maksutõuse.

"Eks need reitingud seal valimistevahelisel ajal olegi sellised numbrid, mida kindlasti peab arvestama, aga lõppkokkuvõttes otsustavad hääled valimistel ja tõepoolest, sinna on üksjagu aega," rääkis Reinaas.

Aivar Voogi sõnul võib Eesti 200 toetuse vähenemisel olla veel põhjuseid.

"Siin võib spekuleerida, et kas see on seotud siis riigikogus toimuvaga, kus on nende erakonna esimees riigikogu juhatajaja – tema tegevus oli väga tugevalt esiplaanil – või on see seotud ikkagi Slava Ukraini skandaaliga," selgitas Voog.

EKRE toetuse kasv võib tulla sellest, et erakond on olnud riigikogu obstruktsiooni ajal meedia tähelepanu all.

"EKRE liidrid on kõige jõulisemalt esinenud ja ju nad on jõudnud nende valijateni, kellele see situatsioon ei meeldi ja näevad siis oma huvide kaitsjana just seda kõige jõulisemat opositsiooni esindajat," ütles Voog.

EKRE aseesimees Jaak Madison peab võimalikuks, et erakonna poliitikat asuvad toetama teiste kõrval rohkem ka ettevõtjad.

"Ma arvan, et seda segmenti on päris palju, kes võiks tulla Reformierakonnast meile üle, kes näevad, et majanduspoliitika on Reformierakonnal läbikukkunud. Aga loomulikult ka Keskerakonna valijad ja eriti Eesti 200 valijad," ütles Madison.

Aivar Voog ütles, et uuringust selgus ka see, et tülid ja pinged tõukavad inimesi poliitikast eemale.

"Paljud ei tahagi selle tulemusena poliitiliselt ennast määratleda ja pigem siis lähevad sinna ei-oska-öelda seltskonda. See trend on täitsa olemas, et suureneb nende inimeste osakaal, kes ei taha end poliitiliselt määratleda," rääkis Voog.