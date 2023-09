Turu-uuringute küsitlus näitab Isamaa toetuse järsku kasvu

Septembris on kõige populaarsem jätkuvalt Reformierakond, mida toetab 23 protsenti valimiseelistust omavatest vähemalt 18-aastastest Eesti kodanikest. Augustis oli Reformierakonna toetus sama suur.

Populaarsuselt järgmine on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mille toetus augustis pisut tõusis (siis oli see 24 protsenti), kuid on septembris taas vähenenud juunikuisele tasemele (20 protsenti).

Keskerakonna toetus võrreldes augustiga märkimisväärselt muutunud pole: augustis toetas Keskerakonda 16 protsenti ja septembris 18 protsenti valimiseelistust omavatest kodanikest.

Toetuselt neljandaks erakonnaks on aga tõusnud Isamaa, mis on septembris märkimisväärselt kasvatanud oma toetust – augustis toetas Isamaad 9 protsenti ja septembris 14 protsenti valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus, mis augustis suurenes (augustis oli 13 protsenti), on septembris taas vähenenud juunikuisele tasemele (10 protsenti).

Erakond Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis – augustis oli toetus 8 protsenti ja septembris 6 protsenti.

Turu-uuringud märgivad oma kommentaaris, et Kaja Kallast puudutanud skandaal seoses tema abikaasa äritegevusega Venemaal pole Reformierakonna toetust mõjutanud. Kuna küsitlus viidi läbi enne Keskerakonna kongressi, millel valiti erakonna uueks juhiks Mihhail Kõlvart, siis ei saa ka selle muutuse mõju erakonna populaarsusele hinnata.

Isamaa populaarsuse kasvu seostavad Turu-uuringud sellega, et erakonna liider Urmas Reinsalu on olnud Kallase ümber lahvatanud skandaali ajal üks häälekamaid tema tagasiastumise nõudjaid. Samuti on Reinsalu võtnud korduvalt sõna automaksu vastu, mis on elanike silmis pigem ebapopulaarne plaan.

Alates märtsikuistest riigikogu valimistest on koalitsioonierakondade toetus (tervikuna) olnud langustrendis, opositsioonierakondade toetus aga kasvutrendis. Septembris toetab opositsioonierakondi 52 protsenti ja koalitsioonierakondi 40 protsenti valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest (augustis vastavalt 49 protsenti ja 44 protsenti). Parlamendiväliste erakondade toetus oluliselt muutunud pole (augustis 6 protsenti ja septembris 7 protsenti).

Septembrikuine küsitlus toimus ajavahemikul 31. august – 10. september. Üle-eestiliselt küsitleti 891 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest pooled koguti telefoni- ja pooled veebiküsitlusega.