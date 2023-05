USA ei luba Ukraina pilootidel F-16 lennukite õppelende teha

Ameerika Ühendriigid ei luba Ukraina pilootidel teha F-16 lennukitega Euroopas õppelende, kuigi mitmed riigid oleksid valmis seda korraldama, kirjutas The New York Times viidates Ukraina valitsusallikatele.

Allikate sõnul on mitmed Euroopa riigid valmis andma Ukrainale enda F-16 hävituslennukeid. Kuna tegu on USA päritolu hävituslennukitega, siis peab nende tarne kolmandatele riikidele kiitma heaks Ameerika Ühendriikide valitsus. USA samas pole veel kindel, et Ukraina neid lennukeid vajab.

USA vastumeelsus on probleemiks Ühendkuningriigile ja Hollandile, kelle peaministrid lubasid hiljuti koondada kokku riigid, kes toetavad F-16 lennukite tarnet Ukrainale. Suurbritannia ise ei opereeri F-16 lennukeid, kuid need lennukid on Madalmaade ja mitmete teiste Euroopa riikide õhuvägede koosseisus. Briti kaitseminister Ben Wallace ütles kolmapäeval Berliinis, et on oluline anda Venemaale signaal, et lääneriikidel ei ole filosoofilisi ega põhimõttelisi vastumeelsusi anda Ukrainale neile vajalikke sõjalisi võimeid tulenevalt lahinguvälja olukorrast. Samas tunnistas ka Wallace, et see on lõpuks Valge Maja otsus.

Washingtonis nähakse olukorda aga teisiti – kallite hävituslennukite tarne Ukrainale võtaks enda alla liiga suure osa vähenevast Ukrainale mõeldud sõjalise abi rahapotist. Seega on tegemist majandusest tuntud alternatiivkulu probleemiga. Üks USA valitsusallikas kinnitas The New York Timesile, et USA fookuses on praegu selliste USA päritolu relvade tarne, mida Ukrainal on vaja enda vastupealetungiks Venemaa vastu. Isegi kui hävituslennukite tarne otsus tehakse, siis jõuaksid need Ukraina õhuväe käsutusse peale Ukraina vastupealetungioperatsiooni lõppu.

The New York Times meenutas, et USA valitsus on varemgi liitlaste survel saatnud Ukrainale varasemast moodsamat ja keerulisemat relvastust. Nõnda on Ukraina kaitsejõudude käsutusse jõudnud või lubatud neile tarnida HIMARS mitmikraketiheitjad, Abramsi tankid ja Patrioti õhutõrjesüsteemid. Lehega suhelnud USA valitsusametnik samas ei välistanud, et Bideni administratsioon võib lubada Euroopa riikidel anda Ukrainale enda F-16 hävituslennukeid.

Ukraina valitsusallika sõnul on Madalmaad üks Euroopa riik, mis on valmis andma Ukrainale enda F-16 hävituslennukeid. Briti IISS (International Institute for Strategic Studies) mõttekoja hinnangul saaksid hollandlased ühes Taani ja Belgiaga anda Ukrainale vähemalt 125 lahinguvalmis hävituslennukit. Ukraina allika väitel on enda F-16 lennukeid valmis andma ka Norra. Mitmed F-16 lennukite operaatorid Euroopas on minemas üle F-35 Joint Strike Fighter hävituslennukitele. Ukraina soovib allikate sõnul praegu 24 kuni 36 F-16 hävituslennukit.