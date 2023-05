ERR Donbassis: osapooled püüavad jätkuvalt vastase kaitses nõrki kohti leida

Ukraina kompaniiülem kutsungiga Volt näitas "Aktuaalsele kaamerale" oma positsioone, mille läheduses asuvad New York, Marjinka ja Bahmut.

"Paar päeva tagasi kukkus siia. Vahel korraldame meie orkidele põrgu, vahel korraldavad nemad meile. Nii et siia ikka kukub," kirjeldas ta. "Nädal tagasi olid siin lahingud, käis aktiivne tulevahetus. Suurtükid võitlesid omavahel."

Sealt on Vene vägede positsioonideni alla kilomeetri. Neljapäeval oli seal suhteliselt rahulik päev. Kuid sõdurite sõnul muutub olukord pimeduse saabudes kardinaalselt.

"Rahulikumaks läheb siis, kui orkid suunduvad siit sõdima Bahmuti või Marjinka alla. Me püüame neid siin hõivatuna hoida, aga vahepeal käivad nad seal pealetungidel," rääkis Volt.

Bahmut on siiani selle sõja kõige kuumem koht.

"Me tulime siia positsioonidele kaks kuud tagasi, enne olime Bahmutis. Meie 24. brigaad on siiani seal, poisid sõdivad, käivad linnalahingud. Seal on täielik põrgu, siin on aga nagu paradiis. Paljud minu poisid ei saa sellest veel aru, sest nad pole sellises põrgus käinud. Aga need, kes on seal sõdinud, saavad sellest suurepäraselt aru," selgitas Volt.

Praegu hoiab Ukraina armee selles piirkonnas oma positsioone. Varsti aga tuleb nendel sõduritel minna kauaoodatud vastupealetungile.

"Me ei ole väsinud. Me tahame võita ja puhata võime pärast sõda. Mis aga puutub vastupealetungi, siis seda otsustab väejuhatus. Meie oleme selleks valmis. Kui väejuhatus annab käsu, siis kohe hakkame tööle," ütles Ukraina sõjaväelane Mackenna.