Erukolonel: Ukrainal on kaugmaarakette vaja rohkem kui F-16 hävitajaid

Ukrainas käiva sõja praegust etappi iseloomustab Vene vägede ulatuslik kolmeliiniliste kaitserajatiste ehitus ja elavjõu formeerimine. Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ütles reedeses kokkuvõttes, et Venemaal moodustatakse uut 25. üldvägede armeed ja üksikuid pataljone. Mingis ulatuses jätkub ka vangide värbamine.

Ukraina ettevalmistusi ilmestab hiljutine Rootsi teade terve brigaadi väljaõppe ja raskerelvadega varustamise lõppemisest. Olulist rolli mängivad lääne antud kaugtulerelvad. Käimas on arutelu hävitajate F-16 väljaõppest Ukraina pilootidele, kuid eksperdid kahtlevad, et need võiks mängida rolli ukrainlaste pealetungis.

"Seal on pilootide väljaõppe kõrval vaja välja ehitada ka hooldus- ja toetussüsteem. Ja oleme kuulnud, kuidas konkreetset relvastust on lubatud nende lennukite peale. Kas need nüüd jõuavad kevadiseks suurrünnakuks, on küsimus, mis kõiki sõjalisi vaatlejaid vaevab," rääkis Rebo.

"Tegelikult on ukrainlastel praegu kaugmaarakette rohkem vaja. Hävituslennukitega F-16 on mitu asja – esiteks, mida ameeriklased ise räägivad, et hooldus ja tagamine on kallis. Sa pead ilmselt oluliselt rohkem neid Patriote sinna saatma, et kaitsta, kui mingi lennuväli on. Ja teine asi on see, et tõenäoliselt on seal tehnoloogiat päris palju, mida ei taheta, et see satuks venelaste kätte," selgitas erukolonel Hannes Toomsalu.