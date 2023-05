Narva muuseumi kunstigaleriis saab vaadata Vana-Narva maketti

Maketist saab sõjaeelset Narvat tutvustava näituse peamine eksponaat.

Makett viidi endisest mööblivabrikust kunstigaleriisse kevadel. Galeriis on papist Narva säilimiseks paremad tingimused ja seal käib rohkem külastajaid.

Katsumuseks kujunes 120 ruutmeetri suuruse maketi paigutamine saali tugisammaste vahele, kuid kuna makett koosneb väiksematest osadest, saadi ka selle ülesandega hakkama.

"Otsustasime tagada parema juurdepääsu maketile. Ma ütleks isegi, et tänu nendele sammastele saab iga külastaja nüüd minna maketi sisse ehk siis needsamad tänavad on lihtsalt visuaalselt veidi laiemad, aga kogu Vana-Narva ja makett on tervikuna tegelikult täiesti hoomatav. Rääkimata sellest, et Fjodor Šantsõni makett kujutab ju sõjaeelset Narva vanalinna ja ainus ja õige koht sellise maketi jaoks ongi siin, vanalinnas, ühes vähestest säilinud ajaloolistest hoonetest sõjaeelsest Narvast," rääkis Narva muuseumi peavarahoidja Zurab Jänes.