Narva muuseum viib Vana-Narva maketi oma kunstigaleriisse

Vana-Narva maketi kokkupanekule palju aega ei kulu. Papist vanalinn võetakse kvartali kaupa aluselt lahti ja pakitakse kilesse.

Narva muuseumi hinnangul on kolimine vältimatu. Endises mööblivabrikus käis vähe külastajaid, üür oli hirmkallis ja tingimused ei sobinud ei maketile ega inimestele.

"Kuna hoone katus on kaetud ruberoidiga, siis suveperioodil temperatuur ja ka niiskus tõusid lubamatule tasemele ja maketi jaoks sellised tingimused ei ole vastuvõetavad, rääkimata sellest, et külastajatel on ebamugav olla ja ka meie muuseumi töötajatel," rääkis Narva muuseumi peavarahoidja Zurab Jänes.

Uus asupaik on paberist Vana-Narva jaoks palju parem. Narva muuseumi kunstigaleriis on maketile sobivad tingimused, seal käib rohkem külastajaid, väljapanek ei nõua suuri kulusid, ja mis peaasi, galeriihoone on pärit sõjaeelsest Narvast, nii et makett paigutatakse justkui oma ajaloolisesse keskkonda.

Üks mure siiski on – kuidas 120 ruutmeetri suurust maketti saali tugisammaste vahele mahutada. Narva muuseum lubab probleemi lahendada loominguliselt.

"Õnneks makett ei ole üks suur tervik, vaid ta koosneb erinevatest väiksematest osadest, mis võimaldabki neid omavahel kombineerida, eemale lükata, ligipääsu tagada," ütles Jänes.

Narva meistri Fjodor Šantsõni taiest saab Narva muuseumi kunstigaleriis vaadata alates kevadest.