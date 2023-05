Meie Nursipalu soovib esialgset õiguskaitset

Koos MTÜ-ga esitas kaebuse 20 inimest ja ettevõtet. MTÜ meie Nursipalu taotleb läbi esialgse õiguskaitse kõigi käimasolevate tegevuste lõpetamist seoses Nursipalu harjutusvälja laiendamisega.

Eelmisel nädalal saatis MTÜ Meie Nursipalu kirja Euroopa Komisjoni õigusvolinikule ja Euroopa ajakirjanikele seoses demokraatia põhimõtteid ja kodanike põhiõigusi rikkuva protsessiga Nursipalu harjutusvälja laiendamisel.

Laienemise vastaseid koondava mittetulundusühingu Meie Nursipalu esindaja Maarika Niidumaa on ERR-ile öelnud, et MTÜ seisab jätkuvalt laiendamise vastu ning ta kinnitas, et ministeeriumi plaan maksta talude ja maade eest kõrgemat hinda ei ole paljude jaoks veenev.

"Ma küsiks vastu, mida on kaitseministeerium senini on teinud, et inimesed seda lubadust usuks, sest praktikas on näha, et need protsessid on olnud seitse-kaheksa aastat pikad ja ei ole häid kogemusi, ei ole vastavat seadusandlust," rääkis Niidumaa.

Ta lisas, et kavatsetakse seista selle eest, et Nursipalu harjutusväljakut ei laiendata selliselt nagu see praegu on välja käidud ning üks põhitingimus on, et kodud jääksid alles.