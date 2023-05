Nursipalu toetusmeetmed tekitavad Võrumaa omavalitsustes vastakaid arvamusi

Nursipalu harjutusvälja ümbruse valdadele makstav kümme miljonit eurot jaguneb nelja omavalitsuse vahel. Täpsemalt saab Võru linn kolm miljonit eurot ja Võru vald kolm miljonit eurot ning Antsla ja Rõuge vald kumbki kaks miljonit eurot.

Rõuge vallas arvatakse, et valitsuse rahaeraldised on taas tehtud kiirustades ning inimeste pahameelt Nursipalu laiendamise suhtes see ei leevenda.

"Oleme soovinud mõjude hindamist keskkonnale, inimestele, loodusele, sotsiaalmajandusliku mõju hindamist ja alles siis töötatakse välja leevendusmeetmed. Praegusel juhul näib see justkui selline pähemäärimine, et anname teile raha ja leevendage nüüd ise oma kohapealsed mõjud," kommenteeris Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Ühekordsele investeerimistoetusele ei ole ühelgi Võrumaa omavalitsusel raske kasutust leida, sest kõigil on pooleli kas mõne kooli- või kultuurihoone ehitus. Näiteks Võru vallas võidakse kasutada eraldatud kolme miljonit eurot Nursipalu lähedal asuva Sõmerpalu lasteaia ehituseks.

Keerulisem on leida kõigile vastuvõetav kasutus häiringutoetusele.

"Võru vallale hakkab see avanev meede mõtteid juurde andma, kuidas konkreetselt seda raha jagada, et see oleks inimestele võimalikult palju leevendust andev. Kuidas seda teha, mismoodi seda teha, siin on vallal palju tööd vaja teha, et see välja selgitada," ütles Võru vallavanem Kalmer Puusepp.