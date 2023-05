Haapsalus algasid sõjahaudade väljakaevamised

Juba aprillis eemaldati samalt alalt seal varem asunud punamonument. Väljakaevamised on plaanitud kolmeks päevaks. Enne, kui arheoloogid said säilmeid kaevama asuda, tuli ekskavaatoriga eemaldada maapinda kattvad betoonplaadid.

Lisaks 1980. aastate alguses sinna toodud teadmata hulgale punaarmeelaste säilmetele on samal alal veel kaks varasemat ühishauda, mille säilmed kaevatakse samuti välja ja maetakse hiljem ümber.

"Tegemist on kolme kihistusega. Kõige vanem on Esimese maailmasõja aegne matmiskoht. Siis on Teise maailmasõja ajal hukatud läänlased, kes toodi peale sõda siia linna keskele. Neid peab olema 38 kirstu," rääkis sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt.

"1980-ndate alguses oli viimane aktsioon, kui õigeusu kalmistult kaevati välja teadmata hulk punaarmeelaste või kelle iganes säilmeid ja toodi ka siia. See moodustab siis veel eraldi sellise kogumi. Mis seal on ja kui palju, ei saa enne öelda, kui me oleme selle koha avanud," lisas Unt.