Allergiaarsti juurde jõuab üha nooremaid lapsi

Kuigi kask hakkab tasapisi õitsemist lõpetama, ei ole allergiate tipphooaeg sugugi läbi. Peagi hakkavad õitsema heintaimed, kõrrelised ja umbrohi. Ilusate õite tolm tekitab aga tervisehädasid aina rohkematele.

"Kui vanasti ütlesime et õietolmuallergia on teismeliste haigus, siis praegu näeme, et juba üheaastastel on õietolmuallergia, see on kindlasti noorenenud. Igapäevatöös tundub küll, et on ka sagenenud, järjest rohkem on lapsi, kellel on allergia," lausus Tartu Ülikooli kliinikumi allergiakeskuse juhataja, lastearst Tiia Voor.

Allergiavastaseid ravimeid vajavad seega samuti järjest pisemad. Käsimüügis ainus siirupina manustatav allergiaravim Zyrtec on praegu apteekides otsas tootja tarneraskuste tõttu.

"Valik on olemas, tuleb pöörduda perearsti poole retsepti saamiseks, lihtsalt käsimüügis hetkel ei ole. Tarneraskused peaksid lõppema järgmisel nädalal, nii on müügilehoidja kinnitanud meile," ütles ravimiameti järelevalveosakonna juhataja Liis Prii.

Ka ennetavalt on võimalik allergia tekkimise tõenäosust vähendada. Nimelt on üha enam saanud kinnitust, et mida rohkem puutub laps kokku loodusega, seda väiksema tõenäosusega tekivad tal allergiad. Näiteks hiljuti Tartu Ülikooli ökoloogide ja lastearstide koostöös valminud uuring näitas, et lapse koduümbrus tema elu esimesel poolaastal on tervise seisukohast ülitähtis.

"Vaatasime, kuidas koduümbruse loodus mõjutab allergiatekkimise tõenäosust. Leidsime väga konkreetse seose – mida rohkem on loodust, seda vähem on allergiaid. Et immuunsüsteem oleks korras, peab ta kogema elurikkust enda ümber. Eelkõige baktereid ja paljud bakterid elavad mullas," lausus Tartu Ülikooli botaanika professor Meelis Pärtel.

Tartu Ülikooli uuringust selgus, et kõige tugevama mõjuga allergiate ärahoidmisel on meie metsad, niidud ja sood. Põllumaa lähedus seevastu allergia esinemist ei vähendanud.