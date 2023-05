Garibašvili sõnul ei taha Gruusia rakendada Moskva-vastaseid sanktsioone

Euroopa Liit tahab lähiajal kiita heaks 11. Venemaa-vastased sanktsioonid. 11. sanktsioonidepaketi keskmes on riigid, mis vahendavad Venemaale keelatud kaupu.

Garibašvili ütles kolmapäeval, et Gruusia ja Venemaa kaubavahetuse piiramine ei mõjutaks eriti Venemaa majandust, vahendas Politico.

"Kui rääkida majandussanktsioonidest, siis Gruusia kaubavahetuse käive Venemaaga on alla miljardi dollari aastas. See on naeruväärne, kas pole? See üks miljard dollarit ei mõjuta Venemaa majandust," ütles Garibašvili.

Lääneriigid kehtestasid eelmisel aastal karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Vene firmad üritavad nüüd kolmandate riikide kaudu sanktsioonidest mööda minna.

Gruusia pole liitunud Moskva-vastaste sanktsioonidega. Trade Data Monitor tolliandmete kohaselt on Gruusia kaubavahetuse maht Venemaaga kasvanud viimase aasta jooksul umbes 22 protsenti.