Teatriinimesed külvasid ministeeriumi uued toetusplaanid kriitikaga üle

Kultuuriministeerium tegi palju segadust külvanud uue teatrite rahastamise mudeli vigade paranduse, kuid see ei leidnud teatriinimeste heakskiitu: nii teatriliit kui etendusasutuste liit leiavad valminud eelnõu kommenteerides, et see ei aita tagada läbipaistvat rahastamist.