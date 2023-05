Venemaa saadab viis Rootsi diplomaati riigist välja

Venemaa saadab riigist välja viis Rootsi diplomaati. Venemaa teatel on see vastusamm Rootsi otsusele selle aasta aprilli lõpus saata riigist välja viis Vene diplomaatilist töötajat, kes Rootsi meedia uurimuse kohaselt tegelesid luuretegevusega.

Vene välisministeerium teatas neljapäeval, et kuulutab viis Rootsi diplomaati persona non grataks ehk nad peavad Venemaalt lahkuma, vahendasid Vene uudisteagentuur Interfax ja Rootsi SVT.

Venemaa teatas lisaks Rootsi suursaadikule Venemaal Malena Mårdile, et Venemaa on otsustanud sulgeda oma peakonsulaadi Göteborgis alates selle aasta 1. septembrist. Samuti sulgeb Venemaa Rootsi diplomaatilise esinduse Peterburis.

Venemaa teatas diplomaatide väljasaatmisest vastusammuna Rootsi teatele 2023. aasta 25. aprillil, mille kohaselt kuulutas Rootsi kuningriik viis Vene diplomaatilist töötajat persona non grataks. Rootsi SVT meenutas, et Rootsi saatis need diplomaatilised töötajad välja peale ajakirjanduslikku juurdlust, mille käigus selgus, et antud isikud tegelesid Rootsis luuretegevustega.