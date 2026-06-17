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Rootsi armee: Vene hävituslennukid testisid meie valmisolekut

Välismaa
Kaks Rootsi hävitajat JAS 39C Gripen.
Kaks Rootsi hävitajat JAS 39C Gripen. Autor/allikas: SCANPIX / Johan Nilsson / TT
Välismaa

Venemaa soovis eelmisel nädalal oma hävituslennukeid Rootsi lähistele saates testida selle kaitsevalmidust, ütles Rootsi relvajõudude ühisoperatsioonide ülem viitseadmiral Ewa Skoog Haslum.

Rootsi õhujõud saatsid kaks paari hävitajaid JAS 39 Gripen reedel tuvastama kahte Vene sõjalennukit Läänemere lõuna- ja keskosas. Rootsi õhuruumi nende vahejuhtumite ajal ei rikutud.

Haslum ütles intervjuus Rootsi rahvusringhäälingu SVT raadiouudistele, et Vene hävituslennukid pöördusid tagasi vaid mõnesaja meetri kaugusel Rootsi piirist Landsortist idas Stockholmi saarestikus ja Hanö lahes Blekingi lähedal. Gripenite piloodid hoiatasid lähenevaid Vene sõjalennukeid raadio teel.

Juhtumites osalesid kaks Venemaa hävitajat Su-24 ja Su-34.

Kui hävitajad oleksid sisenenud Rootsi õhuruumi, oleks nende kurss olnud Stockholmi ja Karlskrona suunas.

"See, et Venemaa teeb seda nii nähtavalt, on märkimisväärne ja tõsine asi," ütles Haslum.

Tema sõnul on huvitav, et vahejuhtumid leidsid aset ajaliselt väga lähestikku.

Rootsi relvajõudude teatel on palju tõendeid selle kohta, et tegemist oli riigi valmisoleku testimisega. Ka Haslumi hinnangul oli tegemist testimisega.

"Eesmärke võib olla mitu. Üks eesmärk võis olla meie valmisoleku testimine," märkis ta.

Rootsi ühines NATO-ga 2024. aasta märtsis.

Pinged Läänemerel on järsult kasvanud alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aastal.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: STT-BNS

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