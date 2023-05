Läti võtab järgmine aasta ajateenistusse 600 inimest

2024. aasta jaanuaris ja juulis võetakse Läti kaitseväeteenistusse 600 inimest, 120 võetakse jaanuaris ja veel 480 juulikuus. Kokku kestab kaitseväeteenistus sedasi värvatutele 11 kuud, vahendas LSM.

Läti Rahvuskaart võtab lisaks viieaastasse teenistusse veel 200 inimest lisaks. Kolmandaks Läti riigi teenimise viisiks relvajõududes on ohvitserikursused, mille käigus värvatakse 50 inimest.

Esimene värbamislaine Läti kaitseväeteenistusse selle aasta juulis on vabatahtlik ning sinna võivad kandideerida Läti kodanikud, kes on vähemalt 18-aastased. Ülemiseks vanusepiiriks on 27 eluaastat. Selle käigus kandideeris vabatahtlikult kaitseväeteenistusse 488 vabatahtlikku. Kandideerida sai kuni 15. maini.

Alates 2024. aasta 1. jaanuarist on kaitseväeteenistus Lätis kohustuslik ning eelkõige värvatakse mehi, kes 18- või 19-aastased.