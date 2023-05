Helenius pettus Eesti 200 koalitsiooniläbirääkijates

Heleniuse hinnangul oli Eesti 200-l parteidest parim majandus- ja eelarvepoliitiline programm, kuid koalitsiooniläbirääkimistel läks midagi kapitaalselt nässu.

"Meie erakonna läbirääkijad ei saanud sellest üldse aru, polnud seda lugenudki või olid lihtsalt liiga nõrgad nende seisukohtade eest seismisel," nentis Helenius Eesti Päevalehele antud usutluses.

Eesti 200 majandus- ja eelarvepoliitika töögruppi juhtinud Helenius rääkis, et mitte mingil juhul ei tahtnud Eesti 200 tööjõumakse ja dividendimakse tõsta.

"Nüüd otsustati koalitsiooniläbirääkimistel aga tööjõu- ja divendimakse tõsta. Arusaamatu!"

Helenius lisas, et samal ajal on kulude vähendamisest üksnes räägitud.

"Kui vaatan riigiaparaadis toimunut, siis pigem on palku korralikult tõstetud, palju kiiremini kui erasektoris, hetkel, kui riigil on rasked ajad ja meil on eelarvedefitsiidi probleem. Mina sellest aru ei saa ja arvan, et meie erakonna läbirääkimiste delegatsiooni puhul on kaks võimalust: kas nad ei saa majandusest ja eelarvepoliitikast aru või olid nad nõrgad ega suutnud oma erakonna mõtteid läbirääkimistel läbi suruda," nentis ta.



Helenius tõdes siiski, et loomulikult on keerulisel ajal vaja makse tõsta, kuid makse on erinevaid.

"Mina olnuksin väga palju agressiivsem keskkonnamaksude tõstmises ning uute keskkonna- ja varamaksude kehtestamisega," ütles ta.

Joakim Helenius kandideeris Eesti 200 ridades riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal. Ta kogus 2001 häält ja riigikogusse ei pääsenud. Samas toetas Helenius 2023. aasta esimeses kvartalis Eesti 200 kokku 150 000 euroga.