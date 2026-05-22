X!

Soome majanduse madalseis mõjutab põhjanaabrist sõltuvaid Eesti ettevõtteid

Majandus
Foto: Martin Dremljuga/ERR
Majandus

Suures osas Soome turule orienteeritud aknatootja Fenestra läks pankrotti, sest Soome ehitusturg on viimaste aastakümnete madalamas seisus, mis raskendab ka Eesti tootjate eksporti põhjanaabrite juurde. Soome majanduse olukorra paranemist pole veel näha.

Joakim Heleniusele kuuluv Trigon Capital ostis 2022. aastal juba raskustesse sattunud aknatootja Fenestra, mille toodang sõltus 80 protsendi ulatuses Soome turust. Heleniuse sõnul oli Soome majandus juba siis nõrk, kuid ettevõte tegi panuse põhjanaabrite olukorra paranemisele.

"Ettevõttel oli hea bränd Soomes, et inimesed Soomes tundisid Fenestrat aknate tootjana ja lähtusime sellest, et rasked ajad Soomes saavad mööda. Tegelikult läks nii, et Soome ehitusturg, uued ehitused Soomes on aasta-aastalt langenud. Praegu on näiteks uute korterite müügimaht nii madal, et ma arvan, et viimati on selliseid mahtusid teinud võib-olla 30-40 aastat tagasi. Soome ehitusturg on täielikus kriisis. Näiteks Soome suurim ehitusettevõtte YIT on andnud teada, et nad enam Soome ei ehita kortereid," ütles Helenius.

Heleniuse sõnul süstiti ettevõttesse neli ja pool miljonit eurot, kuid seegi Fenestrat panktortist ei päästnud. Ettevõttes jäävad Tallinna lähedal Peetris tööta 70 inimest. Põlvas asuv liimpuidust ehitusdetaile tootev Arcwood on aga leidnud endale Soomes turunišši just rohkem eritöösid ja vähem standardtooteid nõudvatel objektidel.

"Arcwoodil on Soome turg väga oluline, et julgeks öelda, et sihuke 50 protsenti meie CLT toodangust läheb Soome, mis on väga märkimisväärne meie jaoks. Kogu vaatevinklist on Soome osakaal 25 protsenti hetkel. Tooted on erikujulised liimpuittalad ja ristkihtliimpuit, millest ehitatakse ühiskondlikke hooneid, lasteaedasid, koole, erinevad büroohooneid," sõnas Arcwoodi müügiosakonna juht Raido Peedomaa.

Soome on aga endiselt Eesti suurim kaubanduspartner, seega Soome madalseis pidurdab ka Eesti arengut, ütles SEB analüütik Mihkel Nestor.

"Sisuliselt kõigis valdkondades, mis on mõeldavad. Et pole tööstuse tulemused olnud kiita - sisekaubandus, sisetarbimine üldiselt on ülimas madalseisus ja mis võib-olla kõige muret tekitavam, siis ehitusturg sisuliselt ei eksisteeri. Loomulikult mõjutab see meid. Mul on väga raske ette kujutada Eesti majanduses mingisugust imelist kasvunumbrit olukorras, kus Soome läheb väga halvasti. Me oleme niivõrd palju seotud," lausus Nestor.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:48

Rubio peab Venemaa süüdistusi Balti riikide suhtes murettekitavaks

19:38

Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

19:27

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

19:05

SA Kultuurileht kaalub veebiväljaannete tasuliseks muutmist

19:05

Balti riigid ostavad Rail Balticu trassile sõitma 20 regionaalrongi

19:05

Tartu Kunstnike Liidu kevadnäitus toob kokku eri põlvkondade kunstnikud

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:53

Väljataga: senine rahastus Kultuurilehe aasta-aastalt tõusvaid kulusid ei kata

18:49

Balti riigid tahavad osta ühishankega 20 regionaalrongi

18:41

Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

16:13

Zelenski kinnitas rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehasele Uuendatud

04:37

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

21.05

Sõja 1548. päev: Ukraina hävitas okupeeritud Hersoni oblastis asuva FSB peakorteri Uuendatud

04:34

Trump teatas 5000 USA sõduri saatmisest Poolasse

11:00

Kunstnike liidu juhatus välja petetud 700 000 euro pärast tagasi ei astu

21.05

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

08:11

Economist: Euroopal on salaplaan NATO asendamiseks

04:46

Valitsusliidu koondtoetus langes rekordmadalale 12 protsendile

10:59

Leht: võimuvahetus Ungaris tõi Venemaa rünnakud Ukraina ungarlaste aladele

04:47

Kui palju erinevad kolme uuringufirma küsitlustulemused?

ilmateade

loe: sport

19:38

Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

19:27

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

18:41

Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

18:09

Jefimova, Zirk, Tribuntsov ja teised stardivad Londoni olümpiaujulas

loe: kultuur

18:53

Väljataga: senine rahastus Kultuurilehe aasta-aastalt tõusvaid kulusid ei kata

18:41

Tartu Kunstnike Liit avas esimese kevadnäituse

17:55

Uue muusika reede: Alika, Triibupasta, Olivia Rodrigo, Stormzy, Lola Young jt

16:24

Eesti mängustuudio ZA/UM käe all valmis uus videomäng "Zero Parades"

loe: eeter

16:41

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Manna

15:06

Eestis kokku pandud kaamera läheb kosmosesse üliharuldast komeeti uurima

12:02

Pesakastiekspert: see töö aitab end muust maailmast korraks välja lülitada

10:42

Eestis avastati viie kuuga 360 uut rinnavähijuhtumit

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (22.05.2026 18:00:00)

16:20

Kagu piiripunktide ootealadel tegutsevad firmad on keerulises majanduslikus olukorras

15:25

Raadiouudised (22.05.2026 15:00:00)

12:40

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

12:40

USA avas Gröönimaal konsulaadi uued ruumid

12:20

Raadiouudised (22.05.2026 12:00:00)

10:50

Reformierakonna reiting on langenud rekordmadalale

10:50

USA president Donald Trump saadab Poola 5000 sõdurit

10:50

Huvirühmade mure: riigi plaan liita tervishoid ja sotsiaalabi on läbi mõtlemata

09:25

Raadiouudised (22.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo