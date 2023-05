Liit: puitmajatootjail on keeruline aeg, kuid raskused on lühiajalised

Eesti suurim puitmajatootja Harmet paneb juuliks Pärnu tehase kinni ja kärbib töötajate palka, sest nõudlus on vähenenud. Eesti Puitmajaliidu kinnitusel on kogu sektoril praegu raske.

Eesti suurim puitmajade tootja Harmet on sattunud raskesse olukorda. Tööde mahu vähenemise tõttu tuli Kumna tehases kärpida palku 30 protsenti ja Pärnu tehases miinimumpalgani.

Ettevõtte tegevjuht Alo Tamm ütles, et praegu Pärnu tehas mõningal määral töötab, aga juulikuuks pole seal tööd pakkuda.

"Meie oleme suuresti olnud orienteeritud Skandinaavia turgudele. Aga kui ka näiteks Soome suunal võtta, Soome ehitusturg on kukkunud üle 80 protsendi, korterite hinnad on samamoodi langustrendis, siis selliseid otsustamised on läinud pikemaks meie klientide poolt," rääkis Tamm.

Enam kui 600 töötajaga Harmet suudab toota 600 majamoodulit kuus, nüüd on see langenud poole võrra. Tamme sõnul pakub Harmeti tehas konkurentsivõimelisi tooteid.

"Tooted ei ole kallimaks läinud, pigem isegi mõningate toodete hinnad on langenud, kuna kui varasemalt olid tarnekriisid, siis materjalihinnad tõusid, aga praegu on siin pigem puidu hind langenud," selgitas Tamm.

Raplamaal Hageris asuv KMT Prefabi majatehas toodab praegu puidust soojustusega ja ventilatsiooniga seinapaneele, mis lähevad Tartus kortermajade renoveerimiseks.

"(Kui seda tööd ei oleks) siis oleks keeruline, väga keeruline. /.../ Pigem jooksvalt oleme praegu kerges kasumis, mahtude kohapealt on nõnda, et suudame enam-vähem taset hoida või tootmist ühtlaselt koormata," rääkis KMT Prefabi juhataja Martin Talts.

Talts, kes on ka ühtlasi puitmajaliidu esimees, ütles, et majatööstuse valdkonnal on Eestis praegu pigem raske ja keeruline.

"Sellest üldisest ebakindluse kasvust, mis tuleneb ka ühtlasi suurest inflatsioonist, kõrgematest intressimääradest ja kõigest sellest, on turud oluliselt ettevaatlikumad. Ja mis on väga suur mõjutaja ja mis pärsib majatehaste tegevust, on Põhjamaade valuutade vahetuskurss, mis on siin jälle ajaloolisi rekordeid purustanud ja mis teeb meie tooted väga palju kallimaks," rääkis Talts.

Nii Tamm kui ka Talts kinnitasid, et raskused on pigem lühajalised, sest puidust ehitamine on praegu Euroopas positiivses trendis. Tamme sõnul käib aktiivne uute tellimuste otsimine.