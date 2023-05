WSJ: lääs plaanib ilma Venemaata korraldada suure Ukraina rahukonverentsi

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel plaanivad Ukraina ja tema liitlased korraldada globaalse rahukonverentsi, mille eesmärk on koguda toetust Kiievi tingimustele sõja lõpetamiseks. Venemaad konverentsile ei kutsuta.

Kohtumise korraldamist toetavad Euroopa riikide liidrid. Nende hulgas on ka Emmanuel Macron. Ukraina presidendi kantselei ülem Andrii Jermak ütles, et otsesed läbirääkimised pole Venemaaga võimalikud, vähemalt seni, kuni Moskva väed jäävad Ukrainasse. Jermaki sõnul pole Ukraina territoriaalne terviklikkus läbiräägitav, vahendas The Wall Street Journal.

Ukraina on välja käinud 10 punktist koosneva rahuplaani, mille osad on näiteks tuumajulgeolek, reparatsioonid ja sõjakurjategijate karistamine. Euroopa ametnikud ütlesid, et teevad nüüd Kiieviga koostööd, et see plaan oleks teiste globaalsete suurriikide jaoks vastuvõetav.

Zelenski käis hiljuti Araabia Liiga tippkohtumisel. Hiljuti lõpetas Aafrikas oma ringreisi Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba. Teisipäeval vestles Zelenski Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

"See protsess pole võimalik ilma kogu maailmata, sealhulgas globaalse lõunaosa liidriteta. Ukraina on valmis läbi rääkima kõikide riikidega ja kuulama nende arvamusi," ütles Jermak.

Konverents saadaks ülejäänud maailmale signaali, et lääneriigid otsivad konfliktile ka diplomaatilist lahendust.

Osalejate nimekirja pole veel koostatud, Euroopa ametnikud on viimaste nädalate jooksul käinud Brasiilias, Indias ja Hiinas. "Nad loodavad, et konverentsil osalevad Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman ja India peaminister Narendra Modi, Xi osas pole nad nii kindlad," ütles üks asjaga kursis inimene.

"Ükski venelane pole teretulnud, teised on," ütles üks kõrge Euroopa diplomaat.

Lääneriikide diplomaadid loodavad, et plaanitav tippkohtumine võib toimuda enne NATO iga-aastast tippkohtumist. NATO tippkohtumine algab 11. juulil.

"Zelenski palus aasta alguses Macroni, et Prantsuse president aitaks teda rahvusvahelisel tasandil. Macron pakkus välja, et konverents toimuks Pariisis. Konverentsi korraldamise vastu on huvi näidanud üles ka Taani ja Rootsi," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.