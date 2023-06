Juškini sõnul on üha enam näha erinevaid rahualgatusi sõja lõpetamiseks

Nii Vene kui ka Ukraina pool postitab videoid vastasele põhjustatud kaotustest. Üks viimaseid videoid on kaartulelöögist Vene üksuse pihta Kreminna all, kus väidetavalt oli üle 100 hukkunu. Kumbki pool rindejoonel oluliselt edasi ei tungi.

Ukraina väed on pealetungi esimeses, kujundavate operatsioonide faasis, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg. Tema sõnul pole ukrainlastel rindel piisavat ülekaalu suureks pealetungiks, pole õhuülekaalu ega suure laskeulatusega rakette.

"Nagu see sõda on näidanud, ühtegi hõbekuuli selle asja lahendamiseks ei ole. Kõik asjad peavad olema balansis ja kihilised. Loomulikult täiendava õhutoetuse saamine rindel teeks ukrainlaste elu kõvasti lihtsamaks. See tähendaks seda, et oluliselt kaugemalt saaks mõjutada Vene Föderatsiooni suurtükituld, teha rindepommitamist, jalavägi ja soomusvägi saaks oluliselt kiiremini ja lähemalt peale tulla," rääkis Grosberg.

Reedel pidi Kiievis raketirünnaku eest varjuma Aafrika liidrite rahudelegatsioon. Hiina juba esitles oma rahuplaani ja rahusobitajate perre kuulub ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley on kahelnud võimaluses sõda lahinguväljal võita.

Vladimir Juškin ütles, et salajased rahuarutelud käivad juba ammu. Hiljuti lisas hagu tulle Venemaa liidri Vladimir Putini politoloog Sergei Karaganov üleskutsega tuumarelva kasutada, et läänele koht kätte näidata.

"Venemaa jääb seda sõda kaotades ilma ka oma rollist suure Euraasia keskpunktina. Seetõttu tuleb kasutada tuumarelva esimesena, nagu ta kirjutab - olles uurinud tuumavastasseisu ajalugu, siis alati kui Venemaa oli valmis nupule vajutama, lääs tõmbus tagasi," rääkis Juškin.

Venemaal jätkub aga kauaks inimressurssi. Hiljuti avalikustatud video näitab, kuidas Vene väed tulistavad oma eesliinilt põgenevaid sõdureid.