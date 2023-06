NATO välisministrid kinnitasid toetust Ukraina NATO-sse liikumisele

Välisministrite sõnul on oluline Rootsi võimalikult kiire NATO-sse astumine, mis võiks juhtuda juba Vilniuse tippkohtumisel juulis. Välisministrid kordasid, et Rootsi on täitnud kõik Türgi esitatud tingimused, seega pole Ankaral enam põhjust Rootsi liikmekssaamist pidurdada.

"Ma tahan väga rõhutada, et eeldan Rootsi saamist NATO liikmeks üsna pea. See tähendab palju liidule tervikuna, kuid ka meie piirkonna julgeolekule. Rootsi liikmesus tugevdab ka Türgi ning Ungari julgeolekut," ütles Norra välisminister Anniken Huitfeldt.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg lubas lähiajal ise Türki sõita, et taas veenda presidendiks valitud Recep Tayyip Erdogani Rootsi liikmesusele rohelist tuld andma.

Stoltenberg on veendunud, et Ungari ratifitseerib Türgi tuules Rootsi liikmesuse taotluse niikuinii.

Stoltenbergi sõnul pole teada, millal Ukrainast NATO liige saab, sest kõigepealt peab Ukraina lääne toel sõja võitma. Stoltenbergi sõnul on tähtis Venemaale mõista anda, et lääne toetus Ukrainale ei kao kuhugi ka pikemas perspektiivis.

"Kõik liitlased on nõus, et NATO uks jääb lahti. Liikmesus on ainult liitlaste ja Ukraina otsustada. Venemaal vetoõigust ei ole," sõnas Stoltenberg.

"Me toetame väga selgelt ideed Ukrainale NATO täisliikmesuseks puhta tee andmiseks. Olen seisukohal, et NATO on selge ja kindel julgeolekutagatis Ukrainale pärast sõda ja me peame andma väga tugeva sõnumi, et Venemaa naabrusse ei jää enam mingeid halle alasid," ütles Eesti välisminister Margus Tsahkna.

"Me oleme pingsalt keskendunud veelgi tugevamate suhete loomisele Ukraina ja NATO vahel ja jätkame Ukraina NATO standarditeni upitamist," ütles USA välisminister Antony Blinken.

Blinkeni sõnul on peale Ukraina toetamise ja Rootsi liikmeksvõtmise NATO keskne eesmärk ka ühtse kaitse- ja heidutusvõime tugevdamine.