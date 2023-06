USA esindajatekoda hääletas võlalae tõstmise poolt

Kongressi alamkojas hääletas võlalae tõstmise poolt 314 ja vastu oli 117 rahvaesindajat. Väljaande Washington Posti andmetel oli esindajatekoja hääletusel leppe vastu 71 vabariiklast ja 46 demokraati.

Vabariiklasest esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy ja demokraadist president Joe Biden jõudsid eelmisel nädalavahetusel föderaaleelarves ja võlalae tõstmises kokkuleppele.

Parempoolsed vabariiklased kritiseerisid kokkulepet, kuna nõudsid suuremat kulutuste kärpimist. Vasakpoolsed demokraadid leidsid aga, et Biden andis järele vabariiklaste nõudmistele, vahendas Financial Times.

Hääletuse tulemus näitas, et McCarthy suudab sõlmida kõrgete panustega tehinguid demokraatidega, samal ajal säilitades oma ametikoha. Samuti tugevdas viimane hääletus Bideni hea läbirääkija kuvandit, kes suudab leida kesktee, hindas The Wall Street Journal.

"Tegemist on kriitilise sammuga maksejõuetuse ärahoidmiseks. Ainus tee edasi on samuti kahepoolsed kompromissid," ütles Biden.

"Täna õhtul tegime ajalugu, sest see on suurim kärpimine, mille poolt see kongress kunagi hääletanud on," teatas pärast hääletust McCarthy.

Senat peaks järgima esindajatekoja eeskuju eeldatavasti enne nädala lõppu.

Telekanali CNN andmetel toetavad senati vabariiklaste liider Mitch McConnell ja demokraatide liider Chuck Schumer hääletuse korraldamist juba neljapäeval kohaliku aja järgi.