Ida-Tallinna keskhaiglas sündisid selle sajandi teised nelikud

Tegemist on teise korraga sel sajandil ja haigla ajaloos, kui ühele noorele perele sünnib korraga neli beebit.

Kolm poissi ja üks tüdruk nägid ilmavalgust 1. juuni pärastlõunal.

Lapsed sündisid enneaegsena, kuid heade näitajatega, ütles lapsed ilmale aidanud naistearst Ferenc Szirko. Laste kaalunumbrid jäävad 1,4 kuni 1,8 kilogrammini.

Laste ema Irina tunneb end hästi ja pere rõõmustab laste sünni üle. "Lapsed on terved, mis on peamine. Kolmele lapsele on nimi olemas, kuid üks poisinimi on puudu," lisas isa Grigori. Varem kasvas peres kaks last.

Eesti selle sajandi esimesed nelikud sündisid 2017. aastal ITK keskhaiglas. Värsked nelikute vanemad on nelikute Loore, Luise, Leene ja Lagle vanematega suhelnud ja neilt julgustust saanud.

2022. aastal sündis kokku ITK-s 3293 last, sealhulgas 58 paari kaksikuid. Kolmikuid eelmisel aastal ei sündinud.