Akkermann: pankade avansiline tulumaks võiks olla 16 protsenti

Akkermanni sõnul oli arutelu komisjonis konstruktiivne ja ettepanekud vaadati pooleteise tunniga läbi, kuna näiteks esimesed 150 ettepanekud puudutasid ühe hasartmängulaua koha aktsiisimaksu, mille uued variandid olid välja pakutud ühe euro kaupa.

"Kõik fraktsioonid olid esindatud ja fraktsioonide esindajad tutvustasid oma kolleegide muudatusettepanekuid. Täna kõik muudatusettepanekud vaadati läbi, aga menetluslikke otsuseid ei tehtud, sest opositsioon soovib, et kõik 1023 muudatusettepanekut läheksid riigikogu saali, mis võimaldab neist igaühte teisel lugemisel hääletamisele panna ja igaühe ees 10 minutit vaheaega võtta. Riigikogul sellist ajaressurssi kusagilt võtta ei ole, nii et peab sündima kas kokkulepe fraktsioonide vahel või usaldushääletus," rääkis Akkermann.

Võimalust kokkuleppe sõlmimiseks näiteks aktsiisimuudatuste osas peab Akkermann võimalikuks, kuna selles põhimõttelisi erimeelsusi ei ole.

Rohkem põhimõttelisi erimeelsusi on käibe- ja tulumaksuseaduse muutmises. Akkermanni sõnul on alati võimalik kokku leppida ja loodab, et erakondade juhtkonnad leiavad üksmeele. "Aga kui usaldushääletused tulevad ja kokku ei lepita, siis arvatavasti kõik need neli maksumuudatuste eelnõu kehtestatakse usaldushääletuse kaudu," ütles ta.

Reformierakond sooviks kokkuleppena tõsta majutusasutuste käibemaksuerisuse ca 13 protsendi juurde, millega koos tõuseks ka ajakirjanduse käibemaks praeguselt viielt protsendilt üheksa protsendini.

Erakonna jaoks on oluline ka pankade tulumaksu tõstmises kompromisslahenduse leidmine. "Praegu on valitsus välja pakkunud, et pankade tulumaks tõuseb 14 protsendilt 22 protsendile ja see makstakse ära siis, kui tekib kasum. Aga siin on veel arutelusid, meie enda kohalikele pankadele sobiks paremini, kui kehtiks samasugune regulatsioon nagu Eestis tulumaksuseadusega teistel ettevõtetel on, et tulumaks makstakse ära siis, kui makstakse välja dividend. Välispankade, Rootsi pankade esindajad ei ole olnud nii tugevalt sellel seisukohal, on kinnitanud, et dividendipoliitikas muudatusi ette ei ole näha," ütles ta.

Pankade tulumaksu tõusu vastu Akkermanni sõnul keegi ei vaidle, kokkulepet otsitakse, millal see maksustamine toimub – kas avansiliselt või sarnaselt teiste ettevõtetega kasumi välja võtmisel.

Akkermanni sõnul võiks leida kompromissi, kus avansiline tulumaks tõuseks 16 protsendini ja dividendide väljavõtmisel 22 protsendini, kust saaks maha arvestada avansililselt juba tasutud tulumaksu. "Ma tõmbaks selle joone kusagile keskele," ütles ta.

Avansilise osa säilitamine oleks Akkermanni hinnangul oluline, kuna pankadel tekivad suured kasumid ja riigil on tulusid vaja kasvatada. "Teine asi on see, miks jätta dividendide võtmise ajaks. Ta toetab meie enda kodumaiseid panku, mis kasvavad kiiremini ja ei soovi dividende välja võtta. See on panganduse kasvu toetamiseks."

Koalitsiooni sees arutatakse erinevate variantide ja kompromisside üle, kuid keegi pole jäigal positsioonil, ütles Akkermann. "Murekoht on ikkagi see, kuivõrd suudetakse kokku leppida opositsiooniga."

Milline mõju väiksemal avansilise tulumaksu tõstmisel eelarvele oleks, ei osanud Akkermann esialgu öelda.

Menetluslikud otsused plaanib komisjon maksumuudatuste osas kõige hiljem teha järgmisel teisipäeval.