Läänemets: rekordkasumiga suurfirmad peavad ühiskonda rohkem panustama

Läänemetsa sõnul on Eestis vastuoluline olukord, kus ühelt poolt teenib rida suurfirmasid rekordkasumeid, kuid teiselt poolt ägavad inimesed ja paljud kohalikud ettevõtted liiga kiire hinnatõusu käes.

"Eesti Panga analüüs näitab, et 40 protsenti viimase perioodi hindade tõusust tuleneb kasumite kasvust ja vaid 20 protsenti sellest on palkade suurenemise mõju. Seega on sotsiaaldemokraadid löönud naelapea pihta – palgatõus on üheks vastuseks kõrgele inflatsioonile. Meie palgatõusu ettepanekutel oli üksjagu naeruvääristajaid. Nii mõnigi neist, kes väitis, et alampalka ei saa rahapuudusel tõsta, teenib täna hiigelkasumeid," rääkis Läänemets.

Tema sõnul paistavad suurte kasuminumbritega silma nii mõnedki ettevõtted, mis mõjutavad oluliselt inimeste igapäevaelu ja eriti eksportivate ettevõtete käekäiku. "Hinnatõusud kasvatavad ebavõrdsust, mis on eksistentsiaalne oht Eesti ühiskonna ja majanduse tulevikukindlusele," lisas Läänemets.

"Ülekohtuselt suured kasumid kerkivad kindlasti teemaks riigi eelarvestrateegia koostamisel, kuna olemasolev eelarve ei paku vahendeid ühiskonna jaoks olulisteks tegevusteks – elanikkonnakaitse tugevdamiseks, kodulähedase hariduse püsimiseks ja ravijärjekordade lühendamiseks," rääkis ta.

"Suurfirmade suurem maksustamine ei pruugi olla ainuke lahendus. Näiteks on kasumeid kahekordistanud kütusefirmadel paremad võimalused, et varustada tanklad kiiremas tempos generaatoritega ning kindlustada nii ühiskonna toimimine kriisides. Kriisivalmidusse saaks investeerida ka telekomisektor," sõnas Läänemets.

Sel nädalal selgus, et Eestis tegutsevate pankade kasumid kerkisid tänavu esimesel poolaastal pea samale tasemele kogu möödunud aasta kasumitega.