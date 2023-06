Indias sai rongiõnnetuses surma 288 inimest

Õnnetus juhtus Odisha idaosas umbes kell 19.00 kohaliku aja järgi, kui üks reisirong sõitis rööbastelt maha ja põrkas kokku teisega. Üks reisirongidest paiskus veel ka kõrval seisnud kaubarongi pihta.

Hukkunute arv tõusis laupäeval 261-ni, teatas India raudtee kagupiirkonna pressiesindaja K. S. Anand. Uudisteagentuur AFP oli varem tsiteerinud üht teist ametnikku, kelle väitel on hukkunuid kogunisti 288.

Osariigi valitsuse peasekretär Pradeep Jena ütles, et Balasores asuvale õnnetuspaigale kutsuti üle 200 kiirabi ja mobiliseeriti 100 täiendavat arsti lisaks seal juba viibinud 80 arstile.

Kokkupõrkes osalesid Bangalorest Lääne-Bengalisse Howrah'sse sõitnud Howrah Superfast Express ning Kolkatast Chennaisse sõitev Coromandel Express.

Ametivõimud on esitanud vastuolulisi andmeid, milline rong esimesena rööbastelt maha sõitis, et teisele otsa sõita. Raudteeministeerium teatas, et algatas juhtunu kohta juurdluse.

Indias sai rongiõnnetuses surma vähemalt 50 inimest Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ANI

Osariigi valitsus käivitas ulatusliku otsingu- ja päästeoperatsiooni, mis hõlmab sadu päästetöötajaid ja politseinikke ning otsingukoeri. Kohale saabusid ka riikliku katastroofidele reageerimise üksuse meeskonnad.

Juba reede õhtul kogunesid sajad noored Odisha Soros asuva valitsushaigla juurde verd loovutama.

India raudteeministri teatele makstakse hukkunute lähedastele üks miljon ruupiat (12 000 dollarit), raskelt viga saanutele 200 000 ja kergemalt viga saanutele 50 000 ruupiat. Mõnede osariikide võimud on teatanud ka omalt poolt makstavatest toetustest.

Raudtee on Indias peamine viis pikkade vahemaade läbimiseks ning India raudtee andmetel transpordib see iga päev üle 13 miljoni inimese. Kuid alarahastuse all kannatav riiklik monopol ei suuda vananeva infrastruktuuri tõttu tagada piisavat ohutust ning ohvriterohked õnnetused on sagedased.

Odisha osariigi peaminister Naveen Patnaik kuulutas 3. juunil riiklikuks leinapäevaks.