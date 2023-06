Estlink 2 hooldus võib tõsta elektri hinda

Üks kahest Eesti ja Soome vahelisest merekaablist on kaks nädalat hoolduses ja see võib tõsta elektri hinda Eesti tarbijatele.

Viimastel nädalatel on Soomes olnud elektrihinnad tunduvalt madalamad kui Eestis, Lätis ja Leedus, sest põhjanaabritel on palju taastuvenergiatootmist ja praegu on selleks soodne aeg.

Näiteks täna on Soomes päeva keskmine börsihind vaid 0,4 senti kilovatt-tunnist, Eestis samas üheksa senti.

Eleringi juhatuse liikme Kalle Kilgi sõnul on hooldustööd ligi aasta aega ette planeeritud ja teadlikult paigutatud suvisele ajale, mil see tarbijat vähem mõjutab.

"Kombineeritud on kahed tööd praegu. Üks on see, mida tuleb teha nii-öelda selle Estlingi valmistajatehase enda poolt ette nähtud graafiku alusel. Sellele lisanduvad ühed kaablitööd, mis on Soome poolel vajalik teha selleks, et kaabli potentsiaalset ülekuumenemist vältida, selle asetumist merepõhjas natuke korrigeeritakse, mis võtab natukene täiendavat aega," selgitas Kilk.

"Estlink 2 suvine hooldus, mis kestab kaks nädalat, mõjutab meie hinda selle kaudu, et Soomest ei pääse nii palju odavama hinnaga elektrit eelkõige päevasel ajal siia ja mingisugustel muudel perioodidel, kus meil on piisavalt taastuvat, kus Soomes on piisavalt taastuvat energiat. Soome tuul on eelkõige see, mis on meie hinda alla viinud," selgitas energeetikaekspert Marko Allikson.