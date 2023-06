Pariis keelab üle 37 meetri kõrguste uute hoonete ehitamise

Ajaleht The Times kirjutab, et Pariisi võimud ei luba linna uusi pilvelõhkujaid ehitada ning keelavad üle 37 meetri kõrguste uute hoonete ehitamise.

Linnapea Anne Hidalgo juhitav linnavalitsus kehtestab uute ehitiste kõrguspiiranguks 37 meetrit. Selle raames taastatakse vana piirang, mis kehtestati 1977. aastal. 1973. aastal valmis linnas 210 meetri kõrgune Montparnasse'i pilvelõhkuja. Pariislased ei võtnud ehitist kunagi omaks.

Pärast 2010. aastat hakati linna uuesti ehitama kõrgemaid hooneid. Toonane linnapea Bertrand Delanoe lubas ehitada kuni 180 meetri kõrguseid pilvelõhkujaid. Delanoe tahtis, et linn konkureeriks nii teiste metropolidega.

Hiljuti kävitati linnas aga uus planeerimisseadus, kuna linna ehitatakse 48-korruselist uut hoonet. Hoonesse tuleb luksushotell ning kriitikud võrdlevad seda nüüd Montparnasse'i pilvelõhkujaga.

Roheliste partei saadik Emile Meunier tervitas 1970. aastate lõpus kehtestatud reeglite juurde naasmist. "Nad ütlesid, et Pariis pole moekas ja vajab kõrgeid hooneid, et Londoniga konkureerida. Nüüd on tornidega Pariisis lõpp," ütles Meunier.

Pariis on tihedalt asustatud linn, kus elab 2,2 miljonit inimest. Koos ümbritsevate äärelinnadega küündib Pariisi rahvaarv seitsme miljoni inimeseni. Pariisi kõrgeim ehitis on Eiffeli torn, mis valmis juba 1889. aastal. Torni kõrgus on 330 meetrit.