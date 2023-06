Valitsus kinnitas: Eesti ei osale EXPO-l

Peaminister Kaja Kallas ütles, et valitsus kuulas ära majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo (Eesti 200) põhjendused selle kohta, miks Eesti ei peaks osalema aastal 2025 Jaapanis toimuval EXPO maailmanäitusel ning otsustas võtta need teadmiseks.

"Tiit Riisalo tegi ülevaate tehtud otsuse tagamaadest. Ja me võtsime selle valitsuskabinetis teadmiseks, et selline otsus on, et Eesti sinna EXPO-le ei lähe," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Haridusminister Kristina Kallas lisas, et Riisalo selgitused olid kõigile arusaadavad ja valitsuse liikmed said aru, et Eestile antud tingimustel ja praeguses olukorras ei ole see mõistlik. "Võtsime teadmiseks ja aktsepteerisime ministri otsust," sõnas Kallas.

Regionaalminister Madis Kallas rõhutas omalt poolt, et otsus EXPO-l mitte osaleda ei tähenda, et Aasia ja Jaapani suund oleks Eestile väheoluline, aga tingimused kuskil üritusel osalemiseks tuleb iga kord üle vaadata.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo teatas 9. mail Jaapani suursaadikule Matsumura Yukihikole, et Eesti 2025. aasta Osaka maailmanäitusel ei osale. "Eelkõige pidime arvestama Eesti uue valitsuse otsust vähendada otsustavalt riigieelarve kulutusi," põhjendas Riisalo oma otsust.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et Riisalo otsus ei pruugi olla lõplik ning viimase sõna ütleb valitsus.

Järgmine maailmanäitus EXPO peetakse 2025. aastal 13. aprillist kuni 13. oktoobrini Jaapanis Osakas. Näituseala rajatakse Osaka ranniku lähedale ehitatud Yumeshima tehissaarele ja EXPO pindala on 155 hektarit.