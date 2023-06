Grosberg: Ukraina otsib vastupealetungis õiget survepunkti

Praegu toimuvad lahingud Grosbergi sõnul nii tavapärastes kohtades Bahmuti ümber, kuid intensiivsus on eelkõige tõusnud Zaporižžja oblastis. "Orihhiv eelkõige Zaporižžja oblastis, aga samamoodi on ka nädal aega kestnud lahingud Velika Novosila suunast Mariupoli pealt," kirjeldas ta.

Grosbergi sõnul ei ole see veel vastupealetungi põhipingutus, vaid pigem tegeletakse kujundavate operatsioonidega ehk otsitakse võimalikke kohti läbimurdeks, kust reserve kaasates läbimurdeid edendada.

"Aga see võib ka nii olla, me suurt mastaapset ja tohutut pealetungi, nagu oli eelmise aasta sügisel Harkivis, ei pruugigi näha. Olgem ausad, Vene Föderatsiooni relvajõud on ka viimased üheksa kuud saanud aega ette valmistada. Selliste kohtade otsimine, kus seda läbimurret teha, võib toimuda pikka aega," ütles ta.

"Igasuguse sellise kiire edasitungimise puhul on ka oht nii-öelda oma tiibadele ja külgedele. Ehk ka need tuleb julgestada, et mitte luua olukorda, kus kiiresti edasi tungivad üksused ühel hetkel lõigatakse nii-öelda tagalast, logistikast ära ja jäävad piiramisrõngasse," rääkis Grosberg.

Sügisel kasutasid Ukraina väed Grosbergi sõnul hästi ära oma andmeid ja leidsid õige survepunkti, millele vajutades rinne sisuliselt kokku kukkus.

"Ma ei julge täna öelda seda, et see nii läheb ega ka seda, et see täna nii ei pruugi minna. Olukord on oluliselt keerulisem ja dünaamilisem ukrainlaste jaoks. Venelased on üheksa kuud on suutnud oma kaitserajatisi rajada, kindlasti on tehtud ka kõvasti analüüsi ja vaadatud, millised on peamised pealetungi suunad," sõnas Grosberg.

Kui praegu ei ole tegemist sügisele sarnase edukampaaniaga, siis ei ole Grosbergi hinnangul põhjust öelda, et midagi on suures osas ebaõnnestunud. "See pealetungioperatsioon saab olema kindlasti keerulisem, komplekssem, kui see oli sügisel Harkivi suunal," ütles ta.

Mis suunal Ukraina vastupealetungi jätkata plaanib, on endiselt lahtine. "Kõik sõltubki, kust see murdepunkt nii-öelda leitakse, kuhu suruda osatakse. Ma arvan, et võimalusi on kogu rinde ulatuses," ütles Grosberg.

Grosbergi hinnangul läheb lahingutegevus tõenäoliselt järjest intensiivsemaks, kuid peamiselt sõltub see Vene relvajõudude ettevalmistusest ja kaitsetahtest. "Kindlasti moraali küsimus – siin ei ole kahtlustki – on ukrainlaste poole peal oluliselt kõvem, kuna tegemist on ikkagi oma kodumaa vabastamisega," sõnas ta.