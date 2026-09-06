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Kolonelleitnant Puusepp: Venemaa suvine pealetung on olnud pigem kohalik kähmlus

Eesti
Kolonelleitnant Mattias Puusepp
Kolonelleitnant Mattias Puusepp Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Venemaa kaotab sõjategevusega Ukrainas kuus rohkem sõdureid, kui juurde suudetakse värvata ning see kajastub ka sõjaväljal, sest suvise suurema pealetungi asemel on toimunud rindel pigem kohalikud kähmlused, ütles "Ukraina stuudios" kolonelleitnant Mattias Puusepp.

Venemaa vägede väiksemgi edasiliikumine Ukrainas põhineb endiselt nende valmidusel ohverdada ühe ruutkilomeetri võitmiseks tuhandeid ja tuhandeid mehi, märkis Puusepp, lisades, et ukrainlased on aga õppinud paremini Vene vägede pealetungi peatama.

"Kui me võrdleme aastataguse perioodiga, kus venelased suutsid hõivata umbes 460 ruutkilomeetrit eelmise aasta augustis ja selleks kulus neil umbes 30 000 meest, siis selle aasta augustis ukrainlaste statistika põhjal on venelased kaotanud 42 000 meest ja võtnud oluliselt lähem territooriumi. See näitab, et ukrainlaste suutlikkus neid efektiivselt tõrjuda, hävitada on kasvanud aasta jooksul ja venelased ei ole suutnud välja tulla ühegi efektiivse meetodiga, kuidas seda edasiliikumist kiirendada," lausus Puusepp.

Kui kuus kaotatakse üle 40 000 mehe ja suudetakse sama ajaga saata sõjaväljale umbes 30 000 meest, siis tähendab see üsna tugevat miinust ning see on üks põhjuseid, miks edasitung on aeglustunud, märkis ta.

"Tegelikult ei saa rääkida, et sellel suvel oleks olnud mingisugust edukat pealetungi kui sellist, mida üldiselt oli oodata, et venelased ikkagi avavad mingisuguse suurema pealetungi. See kõik on olnud pigem kohalikud kähmlused ja suuremat operatiivset edu nad pole suutnud saavutada," ütles Puusepp.

Kui Venemaa juhtkond peaks otsustama üldmobilisatsiooni kasuks, siis vähemalt ukrainlaste hinnangul juhtub see peale septembri keskpaigas toimuvaid Venemaa parlamendivalimisi. Kui nii läheb, siis see võib tähendada üle poole miljoni sõduri lisandumist, kuid küsimusi tekitab nende meeste valmisolek sõjas võidelda.

"Tõenäoliselt nad suudavad tagada nendele minimaalse isikliku varustuse ja relvastuse. Kas nad nüüd suudavad nendest efektiivselt mingisuguseid konkreetseid üksusi formeerida? See on pigem kahtlane. Usutavasti ikkagi pannakse neid lihtsalt augutäiteks juurde sinna, kus kõige rohkem käriseb," lausus Puusepp.

"Nagu see läbi avaliku info välja tuleb, et ega neid värvatuid ju väga pikalt välja ei õpetada. Kurioossemad juhud – paari päevaga põhimõtteliselt värbamispunktist rindele ilma igasuguse väljaõppeta ja nii ongi," lisas ta.

Rindel on olukord jätkuvalt stabiilne ning toimuvad vaid väiksemad edasi-tagasi liikumised, ütles Puusepp.

"Käimas sõja 236. nädal ja ukrainlased hoiavad. Aktiivsus on põhimõtteliselt sama, mis oli eelmisel nädalal, umbes 265 lahingkontakti ööpäevas. Tulipunktid jätkuvalt samad: Donetski oblastis Kostjantõnivka, Pokrovsk, Lõman ja Zaporižžja oblastis Huljaipole. Mis puudutab Putini kelkimisi, siis peame aru saama, et see on ennekõike suunatud siseriiklikule tarbijale, et näidata, et kõik need tuhanded langenud ei ole ilmaasjata, et on saavutatud mingi edu," lausus ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Ukraina stuudio", intervjueeris Reimo Sildvee

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