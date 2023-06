Sudaani vaenupooled leppisid kokku 24-tunnises relvarahus

"Sudaani relvajõudude ja Kiirtoetusjõudude (RSF) esindajd leppisid kokku üleriigilises 24-tunnises relvarahus, mis algab 10. juunil kell 6.00," öeldi Saudi Araabia välisministeeriumi avalduses.

Konflikti lahendamiseks on sõlmitud arvukalt relvarahusid, kuid kõiki on rikutud. USA on kehtestanud sanktsioonid mõlema poole kindralitele, süüdistades neid verevalamises.

Kõnelusi peetakse Saudi Araabias Jeddah's, kuid mai lõpus need katkesid.

Lahingud regulaararmee ja poolsõjaväelise RSF-i vahel käivad aprillist alates ning on koodnunud pealinna Hartumi ja Darfuri piirkonda riigi lääneosas.

Vabaühenduse Armed Conflict Location and Event Data Project andmetel on surma saanud üle 1800 inimese. ÜRO sõnul on ligi kaks miljonit inimest lahingute tõttu kodu maha jätnud, neist 476 000 on pagenud naaberriikidesse.

"Kui 24-tunnisest relvarahust kinni peetakse, annab see pooltele olulise võimaluse rakendada usaldusmeetmeid, mis võimaldaks Jeddah' kõnelusi jätkata Kui pooled 24-tunnisest relvarahust kinni ei pea, on vahendajad sunnitud kaaluma kõnelustelt lahkumist, ütlesid vahendajad avalduses.

Neljapäeval külastas Saudi Araabiat USA välisminister Antony Blinken, kes muu hulgas arutas seal ka Sudaani probleemi.