Uuring: Wuhani teadlased tegid Hiina sõjaväe toetusel väga ohtlikke katseid

Ajaleht The Times kirjutab, et Wuhani instituudi teadlased tegid koostööd Hiina sõjaväega ja üritasid luua uut nakkavat viirust. Uurijad usuvad, et Hiina teadlased tegid ohtlikke salajasi katseid ning koroonaviirus pääses valla laborist.

Meedia ja rahvusvahelised uurijad on pikalt spekuleerinud, et koroonapandeemia võis pärineda Wuhanis asuvast laborist. Peking lükkab endiselt järjepidevalt tagasi väited, et koroonaviirus võib pärineda Hiina laborist.

Hiina võimud pole avaldanud, milliseid uuringuid Wuhanis tehti. USA uurijad leiavad, et üks põhjus, miks Peking informatsiooni ei avalda, on sellepärast, et Wuhani teadlased tegid koostööd Hiina sõjaväe teadlastega. Hiina armee rahastas laborit ja üritas seal arendada bioloogilist relva, vahendas The Times.

Ajaleht The Times on viimase kolme aasta jooksul läbi vaadanud sadu dokumente. Leht suhtles ekspertide ja USA uurijatega.

Instituut tegeles varem Lõuna-Hiinas asuvatest koobastest hangitud koroonaviiruste uurimisega. Instituut leidis siis, et uurimisega seotud riskid on õigustatud, kuna aitab teadlastel vaktsiine välja töötada. 2016. aastal avastasid teadlased aga Yunnani provintsis asuvast kaevandusest uut tüüpi koroonaviiruse. Inimesed olid seal surnud sümptomite tõttu, mis meenutasid SARS-i haiguspuhangut. SARS on hingamisteede haigus, mille põhjustab viirus, mida nimetatakse SARS-iga seotud koroonaviiruseks. Hiina kompartei siis maailma ei hoiatanud. Siis alustati Wuhanis hoopis salajast uurimist.

Kaevandustes töötas ka Briti teadlase Alice Hughesi juhitud meeskond. Tema sõnul keelasid Hiina võimud tal meediaga suhtlemise. Ta pidi hiljem Hiinast lahkuma ja kolis Hongkongi.

USA uurijate teatel oli salastatud uuringu eesmärk muuta kaevandusest leitud viirused ohtlikumaks. Et see leviks inimeste seas kiiremini. Uurijad eeldavad, et selle käigus loodi koroonaviirus. Viirus aga lekkis laborist.

"On saanud üha selgemaks, et Wuhani instituut osales Covid-19 loomises ning et see lekkis laborist ja jõudis Wuhani linna," ütles üks uurija.

Uurijad leidsid tõendeid, et katsetega tegelevad teadlased viidi 2019. aasta novembris Covidiga sarnaste sümptomitega haiglasse. Lääs sai pandeemiast teada alles kuu aega hiljem.

"Oleme kindlad, et tegemist oli tõenäoliselt Covidiga, sest nad töötasid laboris koroonaviiruse uuringutega. Nad olid kolmekümnendates teadlased, 35-aastased teadlased ei jää tavaliselt gripi tõttu väga haigeks," ütles uurija.

Veel üks uurijate analüüs näitab, et Covid hakkas kiiresti levima Wuhani labori lähedal. Kompartei väitis varem, et viiruse alguspunkt oli Wuhani turg.

Rutgersi ülikooli teadlane Richard Ebright ütles, et Wuhanis tehti hooletult väga ohtlikke uuringuid.

Uurijad ütlesid, et Hiina sõjavägi rahastas salaja Wuhani laboris toimunud uuringuid. Üks allikas ütles, et sõjaväe rahastatud katsed algasid juba 2016. aastal. Siis hakkas labor oma töö kohta üha vähem informatsiooni jagama. USA teatel anti sõjaväelastele Wuhani instituudis ka vastutavad ametikohad.

Uurijad eeldavad, et Hiina sõjavägi tahtis luua vaktsiini, et viirust saaks vajadusel kasutada biorelvana. Kui riik saaks oma elanikkonna salajase viiruse vastu vaktsineerida, siis oleks võimudel relv, et nihutada maailmas jõudude tasakaalu, vahendas The Times.