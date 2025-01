Harri Tiido: Venemaa ja biorelv

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all keemia- ja bioloogilise relva arendamine Venemaal. Arvestades Venemaa aktiivsust keemia- ja biorelva väljatöötamisel, ei maksa üllatuda, kui kuuleme taas mingist selle relva kasutamisest kas Ukrainas või mujal, märgib Tiido.

Eelmise aasta lõpul oli uudistes juttu Venemaa keemia-, radioloogiliste ja biovägede ülema kindral Igor Kirillovi tapmisest Moskvas. Kindral Kirillov oli massihävitusrelvade pealikuna aastate jooksul suutnud ühte koma teist välja öelda, põhiliselt anglosakse ja Ukrainat, kuid ka muid riike süüdistades. Ja erialast tulenevalt ikka bioloogiliste või muude sarnaste operatsioonide ette valmistamises Venemaa vastu.

Teadupärast on Moskva süüdistanud ameeriklasi salajaste biolaborite arendamises Ukrainas, aga samuti Gruusias, Aserbaidžaanis, Usbekistanis ja Kasahstanis. 2018 väitis Kirillov, et USA on käivitanud sõjalis-bioloogilise programmi Gruusias, sealses Lugari-nimelises keskuses. Selle peale tasub märkida, et Lugari keskus on Gruusias tõesti olemas, selle uurimisprogramm on aga avalik ja suunatud mitte biorelva väljatöötamisele, vaid vastupidi, võitlusele võimalike ohtudega. Sama pädeb ka mujal olevate uurimiskeskuste kohta.

2022. aasta sügisel tuli Kirillov välja süüdistustega, et anglosaksid on välja töötanud ja patenteerinud epideemiate levitamiseks mõeldud salakavala relva. Nimelt drooni, mis on täidetud lahingsääskedega. Ehk sääskedega, mis levitavad mingit haigust. Ma ei ole kindel, kas salajasi relvasüsteeme avalikult üldse patenteeritakse, kuid selline patent olla tõesti välja antud. Aga eraisikule, kes on varem patenteerinud ka muid huvitavaid relvi, nagu näiteks püstol, millest saab tulistada momentliimiga vastase silmade kinni kleepimiseks. Ja veel midagi sama nutikat.

Sama aasta kevadel rääkis Kirillov, et USA ja selle liitlased tegelevad selliste biovahendite loomisega, mis võimaldaksid rünnata erinevaid etnilisi gruppe elanikkonnas, see on midagi samasse lahtrisse, kus juba ees Vene mõttehiiglaste süüdistused lääne katsetes luua geneetiline venelasi või slaavlasi hävitav relv. Teadlased väidavad, et see on vähemalt praegu üsna ulmeline värk, kuna praktiliselt on puhast etnost väga raske eristada. Aga see selleks, igal juhul on kindral Kirillov esitanud mitmeid üsnagi ulmelisi süüdistusi lääne aadressil. Ja viimastel aastatel rõhuasetusega nende relvade loomisele just Ukrainas.

Kui Moskva kedagi milleski süüdistab, siis on suur tõenäosus, et tegemist on teiste süüdistamisega selles, mida ise tehakse või plaanitakse teha. Süüdistas ju ka endine kaitseminister Sergei Šoigu enne täieulatusliku agressiooni algust USA-d seni teadmata keemiliste vahendite kasutamises Venemaa vastu. Ja kui agressioon algas, siis selgus erinevate andmete alusel, et Venemaa ise on kasutanud Ukrainas keemiarelva. Kuigi sama kindral Kirillov vandus veel mullu veebruaris, et Venemaa on kõik keemiarelva varud hävitanud juba septembris 2017.

Eksperdid arvavad, et nõukaliidus ega Venemaal ei katkestatud keemia- ja bioloogilise relva arendamist kunagi. Ajaleht Washington Post avaldas satelliidifotod Vene kinnisest sõjalisest linnakust Sergijev Possad 6, mis paikneb Moskva oblasti kirdeosas. Paika tuntakse ka Vaktsiini nimelise külana. Seal paikneb Venemaa kaitseministeeriumi peamise sõjalis-bioloogilise instituudi linnak, milles alates 1954. aastast on tegeletud bioloogilise relva arendamisega. Lisaks on instituudil veel filiaal Kirovis ja Jekaterinburgis. Ajalooliselt tegeleti Sergijev Possadis viirustega ja Kirovis bakteritega.

"Uusi hooneid käis inspekteerimas endine kaitseminister Šoigu isiklikult ja ekskursioonijuhiks olnud seesama keemiavägede ülem kindral Kirillov."

2022. aasta kevadest algas Sergijev Possadis käbe ehitustegevus. Püstitati kuus uut korpust ja tehniline hoone, milles arvatakse olevat elektri alajaam. Fotode põhjal hinnates leiavad eksperdid, et vähemalt neljas hoones on kõrgeima biokaitse tasandi laborid. Uusi hooneid käis inspekteerimas endine kaitseminister Šoigu isiklikult ja ekskursioonijuhiks olnud seesama keemiavägede ülem kindral Kirillov. Ehk siis biorelvade kallal töö jätkub.

Nõukogude biorelva loomise programm algas juba 1928. aastal ja 1930. aastate algul rajati Suzdalis Pokrovski kloostris biolabor, kus töötasid arreteeritud teadlased. Tööd tehti nii vaktsiinidega kui ka ohtlike patogeenidega. Katsejänesteks olid kinnipeetavad. Teise ilmasõja lõpus sai nõukaliit väärtuslikke andmeid jaapanlaste biorelva programmi kohta. Rajati sõjalis-bioloogiline infrastruktuur, mis töötab praeguseni.

1950.–1960. aastatel uuriti võimalust luua nii-öelda uuendatud vaktsiinide ning ravimite mõjule paremini vastu seisvate patogeenide kogum. 1960. aastate lõpul algasid läbirääkimised biorelva keelustamiseks ja 1972. aastal kirjutati alla vastav konventsioon. Sellega liitus ka nõukaliit. Kuid sõjaväelased ja osad teadlased veensid Leonid Brežnevit mitte ainult tegevust jätkama, vaid ka laiendama. Loodi teaduslik tootmiskompleks Biopreparat, mis oli vormilt tsiviilne, kuid mida rahastatas kaitseministeerium.

Juhtus ka jamasid. 1979. aastal pääses sõjaväelinnakus Sverdlovsk-19 valla pilveke uurimisainet ja ainuüksi ametlike andmete kohaselt hukkus 64 inimest. Kogu programm jõudis avalikkusesse 1989, kui üks Biopreparati instituudi direktor pages Suurbritanniasse ja asja avalikustas. Tõika, et nõukaliidus biorelva programmi jätkati, tunnistas 1992. aastal ka Boriss Jeltsin. Tol ajal toimusid ka mõned rahvusvahelised inspektsioonid Vene laboritesse, kuid Sergijev Possadis ükski neist ei käinud.

Eksperdid juhivad tähelepanu sellelegi, et töötatakse välja mitte ainult massihävitusrelva, vaid ka täppisründe vahendeid. Näiteks diversioonideks, nagu on näha olnud Euroopas. Ja oktoobris 2021 avati Moskvas pidulikult kaitseministeeriumi uurimisinstituudi uus korpus. Tegemist on Venemaa sõjakeemikute keskusega.

Arvestades Venemaa aktiivsust keemia- ja biorelva väljatöötamisel, ei maksa üllatuda, kui kuuleme taas mingist selle relva kasutamisest kas Ukrainas või mujal. Üks kindral võeti rajalt maha, kuid inimesed ei ole Moskva jaoks kunagi probleem olnud. Kindlasti on kohe ka uus tegelane võtta ja karjääriredelil ülespoole nihutada. Ja töö jätkub…

