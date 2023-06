Soonvald: üksikud protsendid ja sendid on tellijatele tohutult mõjusad

Soonvaldi sõnul on valitsuse otsus tõsta ajakirjanduse käibemaksumäär seniselt viielt protsendilt üheksale pretsedenditu samm mitte ainult lähipiirkonnas, aga ka Euroopas.

"Eesti ja Eesti valitsus otsustas käituda teistmoodi, kui ülejäänud 19 Euroopa riiki, kus ajakirjanduse käibemaks on viis protsenti või alla selle," ütles Soonvald. "Leiti, et see üheksa protsenti on mõistlik, mis võtta meediakirjastuste ja -tarbijate taskust," lisas ta.

Soonvald lisas, et peamine etteheide rahandusministeeriumile, riigikogu rahanduskomisjonile, riigikantseleile, aga ka peaministri büroole on see, et meediaväljaannetega ei tuldud enne maksumuudatust rääkima ega analüüsi küsima.

"Analüüsi tulemusel oleks saanud teada, kui hinnatundlik on Eestis kogu see grupp inimesi, kes meie paberlehte või digipakette tellivad. Nii meie, tõenäoliselt ka Postimees, Äripäev ja Õhtuleht on katsetanud erinevate hinnapunktidega digitaalseid ja paberväljaannete tellimusi ja me näeme, et need üksikud protsendid on tellijatele tohutult mõjusad. Ja kahjuks, kui see hind tõuseb ülespoole, on see tellimuse mõttes mõjus allapoole," selgitas Soonvald.

Soonvaldi sõnul on veel vara hinnata, kui palju võib tellimuste hind tõusta. Täpne hinnapunkt absoluutnumbrites selgub arvatavasti 2025. aastal.

Paberväljaanded ohus

Maksutõusu tõttu on Soonvaldi sõnul ohus mitmed Eesti paberväljaanded.

"Eesti Päevalehele see kindlasti hästi ei mõju, aga läbi selle, et meil on olemas suur Delfi, me saame hakkama," sõnas Soonvald. "Mis saab väikestest toimetustest, nendest, mis ei mahu Delfi või Postimehe külje alla, see on küsimus," ütles ta.

Soonvald lisas, et lõpuks jõuab kätte aeg, kui paberväljaandeid pole mõtet hoida jõuga ilmumas, sest kojukanded ja trükikulud lähevad mõtlematult suureks. "Targem on mingi hetk panna paberväljaannete ilmumine päev varem kinni, kui püüda hoida neid võiduka lõpuni," rääkis ta.

Lõpetuseks ütles Soonvald, et riigikogus võiks hääletus toimuda ikka südametunnistuse, mitte erakonna jooni pidi.

"See oleks ime, kui poliitikud, eelkõige Kaja Kallas, Mart Võrklaev, Erkki Keldo, Annely Akkermann suudaks ümber mõelda," ütles Soonvald. "Nad võiksid aru saada, et inimese tugevust näitab see, kas nad suudavad ka protsessi käigus, kui on ilmnenud uusi fakte, oma otsust ümber hinnata või nende jaoks on võidukas lõpp see, kui nad hoiavad oma positsiooni, mis kokkuvõttes kahjustab ühiskonda," märkis Soonvald.

Esmaspäeval kiitis valitsus heaks nelja maksumuudatuse seaduse eelnõu, millega tõuseb ajakirjandusele kehtiv käibemaksumäär 2025. aastast viielt protsendilt üheksale. Samuti tõuseb ka majutuse käibemaksumäär üheksalt protsendilt 13 protsendile, mis on algselt välja pakutust madalam.