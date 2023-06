Siseminister: geipastorit rünnanud mees võidakse riigist välja saata

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles Soome geipastori rünnakut kommenteerides, et Eesti võib Vene kodanikust ründaja riigist välja saata.

"Tegu oli üksikjuhtumiga, millele politsei reageeris kiiresti ning menetlus käib avaliku korra raske rikkumise alusel. Selle eest võib karistada kuni viieaastase vangistusega. Mehel on all eelmisest aastast menetlus ka keelatud sümboolika kandmisest. Ühtlasi vaatab politsei üle mehe Eestis viibimise alused," kirjutas Läänemets sotsiaalmeedias.

"Me ei luba oma riigis Venemaa huvides provokatsioone toime panna ja Eesti riik käitub iga seesuguse juhtumi korral otsustavalt," lisas siseminister.

Välisriigi kodaniku puhul võib kohus otsustada ühe karistusmeetmena ka inimese riigist välja saatmise.

Tänavu 9. mail ilmus mees politsei sõnul avalikku kohta agressiooni toetava sümboolikaga, mille eest määrati talle väärteomenetluse raames rahatrahv.

"Kuid see šokeeriv rünnak on meeldetuletuseks: sõnadel on tagajärjed. Kui arvamusliidrid – olgu selleks siis poliitikud või usujuhid – süsteemselt pisendavad oma avalikes sõnavõttudes mõne vähemuse õigusi ja vabadusi, siis varem või hiljem võib sellisest mõtlematust või vastupidi vägagi läbimõeldud vastandavast kõnepruugist saada mõne radikaliseerunud fanaatiku käe läbi kuritegu," lausus Läänemets.

Baltic Pride´i raames toimunud MTÜ Geikristlaste Kogu üritusel ründas üks mees üritusest osa võtnud Soome pastorit, kes sai viga ja viidi haiglasse. Politsei alustas rünnakuga seoses kriminaalmenetlust.

PPA pressiesindaja Anu Villmann ütles, et pühapäeval kell 14.47 sai häirekeskus teate, et Tallinnas Komandandi tänava meelelahutusasutuses ründas 25-aastane mees 30-aastast meest, kes sai rünnaku käigus viga.

Villmanni sõnul said veel viga ka 49-aastane naine ja 30-aastane mees, kes kannatada saanud meest ründaja eest kaitsesid. Kiirabi viis kannatada saanud inimesed, 30-aastased mehed ja 49-aastase naise haiglasse.

"Politsei pidas 25-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ja alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust," ütles pressiesindaja.