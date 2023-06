Sõja 475. päev: Putin: Venemaa on vastupealetungi käigus kaotanud 54 tanki

Vene president Vladimir Putin kohtus teisipäeval Vene sõjablogijatega ning tunnistas, et Vene väed on Ukraina vastupealetungi käigus kaotanud 54 tanki. Putini väitel on Ukraina kaotused samas märksa suuremad. Putin kinnitas samal kohtumisel, et erinevalt Ukrainast ei vaja Venemaa sõjaseaduse kehtestamist.

Oluline teisipäeval, 13. juunil kell 20.27:

- USA saadab Ukrainale 325 miljoni eest sõjatehnikat enda varudest, sh 15 Bradley lahingumasinat ja 10 Stryker soomukit;

- Putin: Venemaa ei vaja piirirünnakute tõrjeks sõjaseadust;

- Okupeeritud Luhanskit tabasid mitmed tugevad plahvatused;

- Venemaa kätte langes mitu Leopardi tanki ja Bradley lahingumasinat;

- Pistorius: Saksamaa saadab Ukrainale üle 100 Leopard 1 tanki aasta lõpuks, esimesed Leopard 1 tankid jõuavad kohale juulis;

- Blinken: edukas Ukraina vastupealetung sunniks Venemaa läbirääkimistele;

- Ukraina vasturünnaku lõppeesmärgiks on kõigi alade vabastamine;

- Ukraina teatas Venemaa rünnakute tagasilöömisest;

- Vene raketirünnakus Zelenski kodulinnale Krõvõi Rihile hukkus 11 inimest ja veel mitukümmend sai viga;

- USA teatab lähiajal uuest abipaketist Ukrainale;

- Macron hoiatas, et Ukraina vasturünnak võib kesta mitu kuud;

USA saadab Ukrainale 325 miljoni eest sõjatehnikat enda varudest

Ameerika Ühendriigid teatasid teisipäeval uuest relvaabi paketist Ukrainale. Sõjatehnikat saadab USA Ukrainale enda varudest. USA saadab nii uusi NASAMSi õhutõrjerakette kui lühimaa Singeri õhutõrjesüsteeme ning rakette HIMARSi mitmikraketiheitjatele.

Samuti saadetakse ukrainlastele 15 Bradley lahingumasinat ja 10 Stryker soomukit. Lisaks sellele saadetaks ukrainlatele veel 155mm ja 105mm kaliibriga suurtükimoona.

Uuest relvaabi paketist Ukrainale teatas teisipäeval ka Suurbritannia ühes teiste Ukrainat toetavate riikidega.

Putin: Venemaa on Ukraina vastupealetungi käigus kaotanud 54 tanki

Vene president Vladimir Putin ütles sõjablogijatega kohtuses, et Venemaa on Ukraina vastupealetungi käigus kaotanud vaid 54 tanki ning Ukraina olevat kaotanud 160 tanki, mis oleks siis Putini sõnul 25-30 protsenti Ukraina välismaalt saadud sõjatehnikast, vahendas Reuters.

Tõendatud Ukraina ja Vene sõjakaotusi kokku lugev sõjandusblogi Oryx on siiani kokku lugenud alla kümne Vene vägede poolt Ukraina vastupealetungi käigus kaotatud tanki, sama suurusjärk kaotusi on tõendatult ka ukrainlastel.

Vladimir Putin teatas samal kohtumisel, et Venemaal pole vaja läbi viia uut mobilisatsioonilainet. Samas möönis Putin, et see oleneb sellest, et mida Venemaa tahab. "Kas me peaksime sinna naasma?" küsis Putin retooriliselt Kiievi ründamise kohta. Vene väed ei suutnud Ukraina pealinna algse Vene täieulatusliku invasiooni käigus vallutada.

Putin kinnitas samal kohtumisel, et Venemaa on valmis kõnelusteks Ukrainaga kui lääneriigid lõpetavad relvatarned Ukrainale. Putin väitis lisaks, et Venemaal on olemas oma rahuplaan Vene-Ukraina sõja lõpetamiseks.

Putin: Venemaa ei vaja piirirünnakute tõrjeks sõjaseadust

Venemaa president Vladimir Putin teatas teisipäeval kohtumisel sõjablogijatega, et Venemaa ei vaja Ukraina piirirünnakute ägenemise tõttu sõjaseaduse kehtestamist, vahendas Reuters. Samas tunnistas Putin, et Ukraina rünnakud Vene territooriumi pihta on probleem ja Venemaa peab enda piire paremini kaitsma.

Vladimir Putin väitis samas, et Ukraina vastupealetung ei ole siiani edukas üheski rindelõigus ning Ukraina inimkaotused on Vene kaotustest 10 korda suuremad. Putin lisas, et 2022. aasta 24. veebruaril alanud Vene "sõjalise erioperatsiooni" eesmärgid võivad olukorra muutudes areneda, kuid selle fundamentaalne olemus ei muutu.

Speaking to z-bloggers, Putin acknowledges that Russia didn't prepare enough for Ukrainian artillery strikes against and incursions into the Belgorod region (on the border with Ukraine), but he insists that no Russian soil is occupied and promises to have it all sorted out soon. pic.twitter.com/WjluurCnQl — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 13, 2023

Briti saadavad Ukrainale radareid ja laskemoona

Brittide juhitud Ukrainat toetavate riikide liit (Joint Expeditionary Force) teatas uuest ühisest relvaabi paketist Ukrainale väärtuses 92 miljonit briti naela (ligikaudu 107 miljonit eurot). Relvastus ja laskemoon ostetakse Ukraina tarbeks lähikuudel läbi Rahvusvahelise Ukraina Fondi (International Fund for Ukraine - IFU) kokku rahvusvaheliselt relvaturult. Ukrainale saadetakse täiendavaid radareid Vene õhurünnakute tuvastamiseks ning relvastust ja märkimisväärses koguses suurtükimoona.

Okupeeritud Luhanskit tabasid mitmed tugevad plahvatused

Telegrami kanalites teatati neljast tugevast plahvatusest okupeeritud Luhanski linnas, vahendas Ukraina portaal Slovo i Dilo.

Venemaa kätte langes mitu Leopardi tanki ja Bradley lahingumasinat

Vene kaitseministeeriumi teatel langes Vene vägede kätte Zaporižžja rindelõigul mitu Ukraina relvajõudude Leopard 2 tanki ja Bradley lahingumasinat. Leopard tankid on Saksa päritolu ning neid tanke tarnisid Ukrainale mitu lääneriiki. Bradley lahingumasinad on Ameerika Ühendriikide poolt Ukrainale antud. Mõnel masinal veel mootorid töötasid, kui need Vene vägede kätte langesid.

Vene kaitseministeerium ei täpsustanud, et kui mitu ühikut sõjatehnikat nende kätte langes. Venemaa teatas 10. juunil nelja Leopard 2 tanki ja viie Bradley lahingumasina hävitamisest Južno-Donetski ehk Lõuna-Donetski ja Zaporižžja suunal.

A Russian milblogger has posted what might be the first close video of a captured Leopard tank as well as a Bradley fighting vehicle. pic.twitter.com/lrVEYJ5ZyD — Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) June 13, 2023

Ukraina ja Vene sõjakaotusi on üles loetlenud ka sõjablogi Oryx, kelle analüütikute hinnangul kaotasid Ukraina väed 5. ja 6. juunil alanud vastupealetungi käigus 16 Bradley lahingumasinat, neli Leopard 2 tanki ja kolm USA päritolu Oshkosh ratassoomukit.

Geolokatsiooni projekt GeoConfirmed kinnitas, et tegu on sama Ukraina sõjakaotuste kohaga, millest on Vene pool ka varem mitmeid pilte ja videoklippe levitatud.

Pistorius: Saksamaa saadab Ukrainale üle 100 Leopard 1 tanki aasta lõpuks

Saksa kaitseminister Boris Pistorius ütles teisipäeval, et Saksamaa ei suuda asendada kõiki tanke, mille Ukraina sõjas kaotab. Pistoriuse kommentaarid olid seotud Leopard 2 tankide kaotamisega Ukraina vastupealetungi käigus. Samas ütles Saksa kaitseminister, et alates juulist hakkavad Ukrainasse kohale jõudma Leopard 1A5 tankid ning aasta lõpuks jõuab neid Ukrainasse üle 100, vahendas Saksa leht Die Welt.

The Kyiv Independent meenutas, et Saksamaa teatas rohkem kui 100 Leopard 1 tanki saatmisest Ukrainale veebruaris.

USA kavatseb saata Ukrainale ka vaesustatud tankimürske

Bideni administratsioon kavatseb saata Ukrainale ka vaesustatud uraaniga tankimürske, kirjutas The Wall Street Journal. Varem on vaesustatud uraaniga mürskude Ukrainale saatmist kinnitanud Suurbritannia, kes on Ukrainale saatnud Challenger 2 tanke.

Vene raketirünnaku tagajärjed Krõvõi Rihis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alina Smutko

Blinken: Ukraina vastupealetung sunniks Venemaa läbirääkimistelaua taha

Ameerika Ühendriikide välisminister Antony Blinken ütles kohtumisel Itaalia välisministri Antonio Tajaniga, et edukas Ukraina vastupealetung saavutaks kaks asja: esiteks tugevdaks see Ukraina positsiooni võimalikel rahukõnelustel ning teiseks sunniks see Vladimir Putinit lõpuks keskenduma läbirääkimistele sõja lõpetamiseks, mille ta alustas. Seega ses mõttes tooks vastupealetung rahu lähemale, mitte ei vii seda kaugemale, nentis Blinken.

USA välisminister lubas, et Ukraina edu tagamiseks annab USA kindlasti suurimas võimalikus mahus abi Ukrainale lahinguväljal edu saavutamiseks. Samas toetatakse Ukrainat sellise kaitsejõu ülesehitamisel, mis tagaks tulevikus tugeva heidutuse Vene agressiooni vastu. Samuti mainis Blinken, et Ukraina lõimimine Euroopa Liiduga on samuti oluline ning ta märkis ära Itaalia juhtrolli selles küsimuses.

Ukraina vasturünnaku lõppeesmärgiks on kõigi alade vabastamine

Ukraina vasturünnaku lõppeesmärgiks on kõigi alade vabastamine, mille seas ka okupeeritud Krimm, teatas esmaspäeval Ukraina presidendikantselei asejuht Ihor Žovkva.

Ametnik kinnitas, et pealetungioperatsioonid on käimas, kuid üksikasjadesse ei laskunud. Samuti rõhutas Žovkva, et eesmärkide saavutamiseks võib kuluda mitu kuud.

Žovkva meenutas ühtlasi, et see pole Ukraina armee esimene vastupealetung ja varem sunniti Vene sissetungijad Harkivi ja Hersoni oblasti territooriumilt põgenema.

"Praegune pealetung ei jää tõenäoliselt viimaseks vasturünnakuks," lisas ametnik telekanali usutluses ning märkis ühtlasi, et Ukraina vajab rohkem suurtükiväge ja laskemoona.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et kauaoodatud pealetung Vene vägede vastu on raske, kuid liigutakse edasi.

"Võitlus on karm, kuid me liigume edasi ja see on väga oluline," ütles Zelenski oma igapäevases õhtukõnes.

"Ma tänan meie mehi iga Ukraina lipu eest, mis on nüüd naasmas oma õigele kohale äsja vabastatud territooriumi külades," ütles Zelenski. Ukraina teatel on alates nädalavahetusest pealetungi käigus Vene vägedelt tagasi võetud seitse küla Ida- ja Lõuna-Ukrainas.

Ukraina relvajõudude Ida väejuhatuse pressiesindaja Serhi Tšerevatõi teatas samuti, et väed on liikunud 250–700 meetrit edasi Bahmuti suunal.

Ukraina sõdurid Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/VIACHESLAV RATYNSKYI

Ukraina teatas Venemaa rünnakute tagasilöömisest Blahodatne vastu

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Vene väed üritasid edasi tungida Blahodatne küla lähedal. Ukraina väed vabastasid Velika Novosilka lähedal asuva küla 11. juunil. Ukraina väed tõrjusid viimase Venemaa rünnaku tagasi. Peastaabi teatel tulistasid Ukraina väed hiljuti alla ka Venemaa sõjakopteri Ka-52, vahendas The Kyiv Independent.

Krõvõi Rihis hukkus Vene raketirünnaku tõttu vähemalt kümme inimest

Krõvõi Rihi linnapea teatel hukkus Vene raketirünnakus linnale 11 inimest, teatas Krõvõi Rihi sõjalise administratsiooni juht Oleksandr Vilkul. Veel 36 inimest sai rünnaku tõttu viga. Krõvõi Rih on praeguse Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kodulinn.

Dnipropetrovski oblasti kuberner teatas varem teisipäeval, et Venemaa rakett tabas Krõvõi Rihis asuvat viiekorruselist elumaja. "Rusude all on ikka veel inimesi," teatas tollal oblasti kuberner.

Rünnakut kommenteeris ka president Volodõmõr Zelenski. "Kahjuks on surnuid ja haavatuid. Terroristid vastutavad iga raketi eest, mille nad välja lasevad," ütles Zelenski.

Krõvõi Rihis hukkus Venemaa raketirünnaku tõttu kuus inimest Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/DNIPROPETROVSK REGIONAL MILITARY

Ukraina relvajõud edenesid Berdjanski suunal 0,5 kilomeetrit kuni kilomeeter

Ukraina kaitsejõudude meediakeskuse esindaja Andri Kovalevi teatel edenesid Ukraina relvajõud Berdjanski suunal 500 meetrit kuni üks kilomeeter. Kokku vabastati kolm ruutkilomeetrit.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas eraldiseisvalt, et peale Berdjanski on Ukraina väed edenenud ka 250 meetrit Berhivi veehoidla kandis ning 200 meetrit Tortski kandis.

Venemaa sõjablogija väitis, et Ukraina rünnaku tõttu hukkus Venemaa kindral

Venemaal populaarne sõjablogija Voenkor väitis sotsiaalmeedias, et Ukraina raketirünnaku tõttu sai Zaporižžja oblastis surma Vene vägede kindralmajor Sergei Gorjatšev. Piirkonnas käivad ägedad lahingud, vahendas The Guardian.

Gorjatšev on varem juhtinud Vene vägesid Moldova separatistlikus piirkonnas Transnistrias. Mitu Vene sõjablogijat väitsid, et Ukraina armee kasutas Gorjatševi tapmiseks tiibraketti Storm Shadow.

USA teatab lähiajal uuest abipaketist Ukrainale

Ühendriigid võivad juba teisipäeval teatada uuest sõjalise abipaketist Ukrainale, teatas meediakanalile Ameerika Hääl USA kaitseministeeriumi esindaja, kirjutas Pentagoni korrespondent Carla Babb suhtlusvõrgusitkus Twitter.

"USA annab Ukrainale kuni 325 miljonit dollarit täiendavat sõjalist abi paketina, mis peaks avalikustatama teisipäeval," kirjutas ajakirjanik, kelle informatsiooni vahendas teiste seas uudisteagentuur UNIAN.

Allika sõnul hõlmab abipakett soomustatud lahingumasinaid Stryker ja jalaväe lahingumasinaid Bradley, millega saab asendada kahjustatud ja hävinenud tehnikat.

Ukraina saab laskemoona ka NASAMS-i ja HIMARS-i süsteemide jaoks.

Macron hoiatas, et Ukraina vasturünnak võib kesta mitu kuud

Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatas esmaspäeval, et Ukraina vasturünnak Vene vägede vastu võib kesta mitu kuud.

"See kestab mitmeid nädalaid või isegi kuid. Tahame, et see oleks võimalikult edukas, et saaksime seejärel heades tingimustes alustada läbirääkimiste faasi," ütles Macron.

Macron kohtus esmaspäeval Pariisis Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja Poola presidendi Andrzej Dudaga.

Macron, Scholz ja Duda lubasid, et nende riigid jätkavad vastupealetungi ajal Ukraina toetamist, vahendas Financial Times.

"Meie toetus kestab nii kaua, kui vaja on. Peame tagama, et Venemaa ei võida seda sõjakäiku, vaid ei saa ka seda kunagi korrata," ütles Macron.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 470 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest eelmise aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 216 650 (võrdlus eelmise päevaga +470);

- tankid 3935 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7642 (+6);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 300 (+1);

- suurtükisüsteemid 3766 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 601 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 363 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3309 (+2);

- tiibraketid 1183 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6473 (+2);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 51 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.