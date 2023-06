Vene Lanceti droonide jupid on pärit Hiinast ja võib-olla ka Euroopast

Vene propagandist Dmitri Kisseljov teatas Lancet hulkurdroonide kasutuselevõtust Vene relvajõudude poolt 2021. aastal. Lanceti komponendid pärinevad ka Hiinast ning jõuavad Venemaale läbi vahendusfirmade, kirjutas sõltumatu Vene uudisteportaali Važnõe Istori (Olulised Lood). Läbi vahendajate võib Lanceti tootjani jõuda ka komponendid Euroopast.

Vene propagandistid on jaganud mitmeid videoid, milles on näha Lanceti rünnakuid Ukraina relvajõudude sõjatehnika vastu. Lancetiga rünnakute alla sattunud Ukraina sõjatehnikast on olemas ka eraldiseisev nimekiri.

Važnõe Istori rõhutas, et Vene ja Hiina kaubavahetuse kohta on raske vastavat statistikat leida ning esineb ka vastuolusid. Näiteks Vene statistika kohaselt on import Hiinast kasvanud, samas Hiina ei ole teatanud kasvust enda ekspordis.

Üks USA päritolu ekspordikontrolli ekspert kinnitas väljaandele, et kui Vene relvajõud või luureagentuurid tahavad sanktsioonide all olevaid komponente, siis saavad nad need komponendid tihti läbi vahendajate. Samas on tegu keerulise protsessiga, mistõttu komponentide hind Venemaale jõudes kallineb. Samas kinnitas ekspert, et kui klienidel on aega, energiat ja ressursse, siis probleeme ei esine.

Lanceti droone toodab Aleksander Zahharovile kuuluv Zala Aero Group

Vene Lanceti droone toodab ametlikult Zala Aero Group, mille enamusomanik 50,85 protsendiga on Aleksander Zahharov. Ettevõtte juriidiliseks kehaks on CST (ООО ЦСТ). Ülejäänud ettevõtte kuulub Kalašnikovi grupile. Važnõe Istori juhtis tähelepanu, et Zahharov pole mitte ainult ettevõtte enamusomanik vaid ta on seotud ka mitmete droonide disainiga. Samuti on ettevõttega seotud tema poeg Nikita ja tütar Maria. Mõlema Aleksander Zahharovi järeltulija ettevõtte käive kasvas peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale.

Ettevõtte kodulehe teatel kasutatakse nende droone kadunud inimeste otsimiseks, tulekahjude kustutamiseks ja torujuhtmete jälgimiseks. Kui varem olid Zala Aero Group põhilised kliendid Vene siseministeerium ja eriolukordade ministeerium, siis on nüüd suurimaks ettevõtte kliendiks Vene kaitseministeerium.

Aleksander Zahharov on Ukraina, Austraalia ja Ühendkuningriigi sanktsioonide alla, kuid ta ei ole ei Euroopa Liidu ega Ameerika Ühendriikide sanktsioonide all.

Kolm suurimat Lanceti droonikomponente tarnijat on Aleksander Zahharovi poja ettevõte Aeroscan, tema tütre ettevõte Orion kui ka Novosibirskis paiknev ettevõte OMP. Selle kõigega on seotud ka ettevõte WMD, kes tegeleb hiinasuunalise kaubavahetusega tellides Hiinast elektrimootoreid, alumiiniumosi, kruvisid, polte ja muud säärast.

Samuti tegeleb sanktsioneeritud kaupade tarnega Dmitri Dmitrievile kuuluv ettevõte Khartis DV, millel on ettevõtte enda sõnul lai geograafiline haare hõlmates kontakte nii Euroopas, Põhja-Ameerikas kui ka Aasias. Aastatel 2022 ja 2023 müüs Hartis DV CST-le ja OMP-le 50 miljoni rubla väärtuses kaupu.

Samuti on Hiina, Saksa, Prantsuse ja India kontaktidega Fotopark müünud CST-le 95 miljoni eest kaupu ning Moskvas paiknev ID Solutions müüs CST-le 60,4 miljoni eest kaupu. ID Solutionsi omanik Igor Levlel paikneb praegu Dubais.

Samuti müüs CST-le ja OMP-le 100 miljoni väärtuses kaupu Peterburis paiknev ettevõte Spal, kes saab samuti tarneid Euroopast ja Aasiast. Spelli kliendid on ka Vene kaitsetööstuse ettevõtted Radioavionics, Testpribor ja Taktišeskoje Raketnoye Vooruženije (Taktikalised Raketid).